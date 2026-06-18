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13 азербайджанских дзюдоистов выступят на Кубке Европы в Берлине

Дзюдо
Новости
18 Июня 2026 14:57
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13 азербайджанских дзюдоистов выступят на Кубке Европы в Берлине

Сборная Азербайджана будет представлена 13 дзюдоистами на Кубке Европы среди молодежи, который пройдет 20-21 июня в Берлине.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала Федерация дзюдо Азербайджана.

В состав команды вошли Магомед Рустамли, Расул Ализаде, Роял Гаибов и Анар Гулиев (все - до 60 кг), Зейд Алескеров и Садыг Искендерли (оба - до 66 кг), Гусейн Шахмарлы, Озган Гулиев и Али Гумбатов (все - до 73 кг), Магомед Агакишиев (до 81 кг), Тунар Фарзалиев (до 100 кг), а также Субхан Ахундов и Джавидан Масимов (свыше 100 кг).

Руководить командой на соревнованиях будет тренер молодежной сборной Эльхан Раджабли.

Ожидается, что в турнире примут участие 485 дзюдоистов из 38 стран. В число официальных лиц соревнований также вошла представительница Азербайджана Бахрия Гусейнова, имеющая международную судейскую категорию B.

İdman.Biz
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