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Олимпийские чемпионы Азербайджана вошли в окончательный состав на Большой шлем по дзюдо

Дзюдо
Новости
17 Июня 2026 13:54
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Олимпийские чемпионы Азербайджана вошли в окончательный состав на Большой шлем по дзюдо

Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана по дзюдо, который примет участие в турнире серии Большого шлема в столице Монголии Улан-Баторе (19-21 июня).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, страну на соревнованиях представят 17 дзюдоистов в 12 весовых категориях.

Среди мужчин на татами выйдут:

  • 60 кг: Ахмед Юсифов, Балабей Агаев
  • 66 кг: Низами Имранов, Руслан Пашаев
  • 73 кг: Хидаят Гейдаров, Рашид Мамедалиев
  • 81 кг: Зелим Цкаев
  • 90 кг: Мурад Фатиев, Аслан Коцоев
  • 100 кг: Зелим Коцоев
  • +100 кг: Джамал Гамзатханов, Кянан Насибов

Среди женщин выступят:

  • 48 кг: Шафаг Гамидова
  • 52 кг: Гюльтадж Мамедалиева
  • 63 кг: Фидан Ализаде
  • 70 кг: Судаба Агаева
  • +78 кг: Мадина Кайсинова

Команду будут сопровождать тренеры мужской и женской сборных, а также тренерский штаб в составе Ричарда Тратмана, Эльхана Мамедова, Роберта Кравчика, Амины Абделлатиф и Саши Херкенрат-Вимар.

Всего в турнире примут участие 455 дзюдоистов из 59 стран (254 мужчины и 201 женщина).

Также отмечается, что в числе судей соревнований будет член судейского комитета Федерации дзюдо Азербайджана, международный арбитр категории A Назим Умбаев.

Отметим, что это первый турнир в новом олимпийском цикле, в котором будут разыгрываться лицензионные баллы.

İdman.Biz
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