Олимпийские чемпионы Азербайджана вошли в окончательный состав на Большой шлем по дзюдо

Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана по дзюдо, который примет участие в турнире серии Большого шлема в столице Монголии Улан-Баторе (19-21 июня).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, страну на соревнованиях представят 17 дзюдоистов в 12 весовых категориях.

Среди мужчин на татами выйдут:

60 кг: Ахмед Юсифов, Балабей Агаев

66 кг: Низами Имранов, Руслан Пашаев

73 кг: Хидаят Гейдаров, Рашид Мамедалиев

81 кг: Зелим Цкаев

90 кг: Мурад Фатиев, Аслан Коцоев

100 кг: Зелим Коцоев

+100 кг: Джамал Гамзатханов, Кянан Насибов

Среди женщин выступят:

48 кг: Шафаг Гамидова

52 кг: Гюльтадж Мамедалиева

63 кг: Фидан Ализаде

70 кг: Судаба Агаева

+78 кг: Мадина Кайсинова

Команду будут сопровождать тренеры мужской и женской сборных, а также тренерский штаб в составе Ричарда Тратмана, Эльхана Мамедова, Роберта Кравчика, Амины Абделлатиф и Саши Херкенрат-Вимар.

Всего в турнире примут участие 455 дзюдоистов из 59 стран (254 мужчины и 201 женщина).

Также отмечается, что в числе судей соревнований будет член судейского комитета Федерации дзюдо Азербайджана, международный арбитр категории A Назим Умбаев.

Отметим, что это первый турнир в новом олимпийском цикле, в котором будут разыгрываться лицензионные баллы.