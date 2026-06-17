Олимпийские чемпионы Азербайджана вошли в окончательный состав на Большой шлем по дзюдо

Объявлен окончательный состав сборной Азербайджана по дзюдо, который примет участие в турнире серии Большого шлема в столице Монголии Улан-Баторе (19-21 июня).
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, страну на соревнованиях представят 17 дзюдоистов в 12 весовых категориях.
Среди мужчин на татами выйдут:
- 60 кг: Ахмед Юсифов, Балабей Агаев
- 66 кг: Низами Имранов, Руслан Пашаев
- 73 кг: Хидаят Гейдаров, Рашид Мамедалиев
- 81 кг: Зелим Цкаев
- 90 кг: Мурад Фатиев, Аслан Коцоев
- 100 кг: Зелим Коцоев
- +100 кг: Джамал Гамзатханов, Кянан Насибов
Среди женщин выступят:
- 48 кг: Шафаг Гамидова
- 52 кг: Гюльтадж Мамедалиева
- 63 кг: Фидан Ализаде
- 70 кг: Судаба Агаева
- +78 кг: Мадина Кайсинова
Команду будут сопровождать тренеры мужской и женской сборных, а также тренерский штаб в составе Ричарда Тратмана, Эльхана Мамедова, Роберта Кравчика, Амины Абделлатиф и Саши Херкенрат-Вимар.
Всего в турнире примут участие 455 дзюдоистов из 59 стран (254 мужчины и 201 женщина).
Также отмечается, что в числе судей соревнований будет член судейского комитета Федерации дзюдо Азербайджана, международный арбитр категории A Назим Умбаев.
Отметим, что это первый турнир в новом олимпийском цикле, в котором будут разыгрываться лицензионные баллы.