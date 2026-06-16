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Азербайджан определился с составом на юниорское ЕВРО по дзюдо

Дзюдо
Новости
16 Июня 2026 01:54
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Азербайджан определился с составом на юниорское ЕВРО по дзюдо

Стал известен состав сборной Азербайджана на юниорский чемпионат Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, континентальное первенство пройдет с 29 июня по 2 июля в испанском Лас-Пальмасе.

Азербайджан на турнире будет представлен 19 спортсменами. В состав команды вошли Нихад Агаев, Фарид Рзазаде (оба – 50 кг), Рза Халилли, Ибрагим Талыбов (оба – 55 кг), Мехман Аскеров (60 кг), Илькин Гараев (66 кг), Садиг Мамедов (73 кг), Ягуб Мамедов и Айхан Гасанли (оба – 81 кг), Омар Ахундов (90 кг), Захра Гулиева и Сунай Саламова (обе – 40 кг), Парвин Севханлы и Фатима Абдуллаева (обе – 44 кг), Кенуль Эйвазлы (48 кг), Самая Юсифли (63 кг), Масума Мамедли (70 кг) и Земфира Алиева (+70 кг).

Кроме того, Тамерлан Алиев (+81 кг) и Самая Юсифли примут участие в смешанном командном турнире.

İdman.Biz
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