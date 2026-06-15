Азербайджанские специалисты по дзюдо проходят стажировку в Японии

Представители отдела образования Федерации дзюдо Азербайджана и преподаватели кафедры дзюдо Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта находятся в Японии, где участвуют в программе обмена опытом на родине этого вида спорта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, программа проходит под руководством профессора Университета Хартфордшира Майка Каллена при организационной поддержке общественного объединения JUDOs. Ее главная цель - изучение передовой японской системы подготовки дзюдоистов, методик тренировочного процесса и модели долгосрочного развития спортсменов с последующей возможностью внедрения полученного опыта в Азербайджане.

В рамках визита делегация посетила Университет Токай, где ознакомилась с тренировками молодежных и взрослых групп. Особый интерес вызвали занятия по не-ваза под руководством главного тренера Рики Накаи.

Кроме того, азербайджанские специалисты побывали в нескольких тренировочных центрах, где изучили особенности подготовки спортсменов разных возрастов. В Asahi Dojo они наблюдали за тренировками юных дзюдоистов, в школе Takanawadai - подростков, а в клубе Taisei Judo Club - дошкольников и учеников младших классов, уделив внимание методикам раннего обучения.

Также представители Азербайджана приняли участие в презентации и семинаре Всеяпонской федерации дзюдо, посвященных долгосрочной программе развития спортсменов. В ходе сессии были рассмотрены возрастные этапы подготовки, принципы планирования тренировочных нагрузок и системный подход к развитию дзюдоистов.

В программу визита вошло и участие в тренировках по рандори в Кодокане, а также посещение соревнований, что позволило делегации ближе познакомиться с богатыми традициями японского дзюдо и его высокими стандартами подготовки.

Ожидается, что полученный опыт будет способствовать дальнейшему совершенствованию образовательного и тренировочного процессов в азербайджанском дзюдо, внедрению передовых международных практик и профессиональному развитию тренерско-преподавательского состава.