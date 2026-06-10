В Сумгайыте пройдет региональное первенство по дзюдо

13-14 июня в Сумгайыте состоится региональное первенство Абшерон-Хызинского региона по дзюдо среди спортсменов возрастных категорий U-14 и U-17.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, соревнования пройдут в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе.

В турнире примут участие 406 дзюдоистов.

Главной целью соревнований является формирование резерва среди юных спортсменов, а также определение обладателей квот на участие в первенстве Азербайджана.

Кроме того, результаты в возрастной категории U17 будут иметь значение при отборе в национальную сборную, поскольку участники смогут заработать рейтинговые очки.