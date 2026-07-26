На турнире "Надежды европейского дзюдо" завершились соревнования в категории U14 - ФОТО

В Баку завершились соревнования среди дзюдоистов возрастной категории U14 в рамках турнира "Надежды европейского дзюдо".

Как сообщает İdman.Biz, в заключительный день турнира, проходившего в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, определились сильнейшие в восьми весовых категориях.

Отметим, что турнир стал одной из важных международных площадок для приобретения соревновательного опыта юными дзюдоистами категории U14.

Представляем список призеров.

Девушки

До 38 кг

Сема Абдуллазаде

Ругейя Сафарли

До 40 кг

Мехпара Хасратзаде

Гюльшан Иманова

Гюлай Агаева

Аян Мамедли

До 44 кг

Халиде Озджан (Турция)

Наргиз Фарзалиева

Сакинеханым Шахтахтинская

До 48 кг

Айла Мамедли

Хумай Эйвазова

Марьям Нуруллазаде

Юноши

До 38 кг

Зохраб Саядзаде

Рахим Дуньямалиев

Мехди Алишов

Задир Рзалы

До 42 кг

Бахтияр Джабраиллы

Гусейн Нагиев

Рахиб Ибадов

Тимур Миронюк (Германия)

До 46 кг

Захид Гусейнзаде

Имран Маликов

Гусейн Ханкишили

Юсиф Самедзаде

До 50 кг

Али Гурбанлы

Омар Аллахвердиев

Ульви Меджидли

Фахрим Магеррамов