В Баку стартовал турнир European Judo Hopes - ФОТО

В Баку стартовал турнир European Judo Hopes.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходят в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе при совместной организации Европейского союза дзюдо (EJU) и Федерации дзюдо Азербайджана.

В турнире участвуют 289 юных дзюдоистов из 81 клуба, представляющих 10 стран.

В течение двух дней на татами выходят спортсмены из Азербайджана, Германии, Венгрии, Израиля, Румынии, России, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции и Украины.

Соревнования проводятся в возрастных категориях U14 и U16. Среди участников 245 юношей и 44 девушки.

Параллельно с турниром с 24 по 26 июля для участников организованы технические семинары.

Занятия проводят специалист Кодокана, двукратный призер Олимпийских игр и трехкратная чемпионка мира Мисато Накамура, а также призер Олимпийских игр Мария Чентраккьо.

В рамках семинаров участники знакомятся с современными техническими подходами, особенностями выполнения приемов и методиками тренировок.

European Judo Hopes считается одним из ключевых проектов EJU, направленных на развитие юных дзюдоистов, получение международного опыта и укрепление связей между различными школами дзюдо.