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В Азербайджане стартовал международный семинар Европейского союза дзюдо - ФОТО

Дзюдо
Новости
24 Июля 2026 23:26
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В Азербайджане стартовал международный семинар Европейского союза дзюдо

В Баку стартовал международный технический семинар, организованный Европейским союзом дзюдо (EJU).

Как сообщает İdman.Biz, занятия проводят специалист Кодокана, двукратный призер Олимпийских игр и трехкратная чемпионка мира Мисато Накамура, а также призер Олимпийских игр Мария Чентраккьо. В качестве инструкторов в семинаре также участвуют спортивный комиссар EJU, призер Олимпийских игр Рустам Оруджев, тренер юношеской сборной Азербайджана Котаро Сасаки, а также местные специалисты Рафик Наджафов и Исмаил Рзаев.

Трехдневный семинар собрал более 200 юных дзюдоистов. Во время занятий спортсмены знакомятся с современными техническими и тактическими подходами, тонкостями выполнения приемов и методиками тренировок, а также перенимают опыт дзюдоистов мирового уровня. Семинар предоставляет участникам возможность не только приобрести новые навыки, но и познакомиться с профессиональным путем успешных спортсменов, получив дополнительную мотивацию.

Отметим, что 25-26 июля Азербайджан примет турнир "Надежды европейского дзюдо", входящий в календарь Европейского союза дзюдо. Именно на этих международных соревнованиях участники семинара смогут проверить свои силы.

İdman.Biz
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