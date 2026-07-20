В Баку пройдет Европейский турнир надежд по дзюдо

В Баку 25-26 июля пройдет Европейский турнир надежд по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, соревнования организует Европейский союз дзюдо.

В турнире примут участие 329 дзюдоистов, представляющих 87 клубов из 10 стран. Среди них 281 юноша и 48 девушек.

Соревнования состоятся в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе. Участники выступят в возрастных категориях U14 и U16.

Кроме того, 24-26 июля для участников турнира будут организованы технические семинары.

Занятия проведут специалист Кодокана, двукратный призер Олимпийских игр и трехкратная чемпионка мира Мисато Накамура, а также призер Олимпиады Мария Чентраккьо.