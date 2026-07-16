В Мингячевире определились победители регионального первенства по дзюдо U-17 - ФОТО

16 июля в Мингячевире состоялось первенство региона Аран-Миль-Мугань по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет (U-17).

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях, прошедших на базе Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", приняли участие 93 дзюдоиста, представлявших 9 клубов и спортивных обществ.

Главная цель турнира — формирование резервной базы юных спортсменов и определение обладателей квот, которые примут участие в первенстве Азербайджана. Результаты регионального первенства также принесли участникам важные рейтинговые очки для попадания в состав национальной сборной.

Представляем список победителей и призеров соревнований:

Девушки

До 40 кг

1. Малахат Алили

2. Рамила Абдуллазаде

До 44 кг

1. Хадиджа Сафаралиева

2. Сабина Джафарзаде

3. Мадина Мансимли

До 48 кг

1. Солмаз Гулиева

2. Захра Мамедли

До 52 кг

1. Мехрадж Гулузаде

2. Захра Фатишзаде

3. Захра Мирзоева

До 57 кг

1. Захра Мадатзаде

До 63 кг

1. Нязакят Велиева

2. Айтен Самедли

3. Ягмур Ализаде

До 70 кг

1. Тюркан Мамедли

Юноши

До 50 кг

1. Фахреддин Рзазаде

2. Асад Мамедзаде

3. Мухаммед Мирзоев

3. Юнис Эфенди

До 55 кг

1. Умид Рашидов

2. Амин Ализаде

3. Нихад Сулейманов

3. Ибрагим Джанбахышов

До 60 кг

1. Угур Гаразаде

2. Имамали Гадимли

3. Джахид Мамедли

3. Нуран Гулиев

До 66 кг

1. Руфат Гасанли

2. Юсиф Йолчуев

3. Иса Атаев

3. Абиль Садыгов

До 73 кг

1. Араз Велиев

2. Рамиз Гараев

3. Гусейн Алиев

3. Тунджай Алиев

До 81 кг

1. Кянан Гусейнов

2. Юсиф Закарияев

3. Тогрул Шамильзаде

До 90 кг

1. Азер Велиев

2. Валех Садыгзаде

Свыше 90 кг

1. Ариф Гадиров

2. Эмиль Гусейнли

3. Али Намазли