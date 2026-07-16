16 Июля 2026
RU

В Мингячевире определились победители регионального первенства по дзюдо U-17 - ФОТО

Дзюдо
Новости
16 Июля 2026 20:58
30
В Мингячевире определились победители регионального первенства по дзюдо U-17 - ФОТО

16 июля в Мингячевире состоялось первенство региона Аран-Миль-Мугань по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет (U-17).

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях, прошедших на базе Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", приняли участие 93 дзюдоиста, представлявших 9 клубов и спортивных обществ.

Главная цель турнира — формирование резервной базы юных спортсменов и определение обладателей квот, которые примут участие в первенстве Азербайджана. Результаты регионального первенства также принесли участникам важные рейтинговые очки для попадания в состав национальной сборной.

Представляем список победителей и призеров соревнований:

Девушки

До 40 кг

1. Малахат Алили

2. Рамила Абдуллазаде

До 44 кг

1. Хадиджа Сафаралиева

2. Сабина Джафарзаде

3. Мадина Мансимли

До 48 кг

1. Солмаз Гулиева

2. Захра Мамедли

До 52 кг

1. Мехрадж Гулузаде

2. Захра Фатишзаде

3. Захра Мирзоева

До 57 кг

1. Захра Мадатзаде

До 63 кг

1. Нязакят Велиева

2. Айтен Самедли

3. Ягмур Ализаде

До 70 кг

1. Тюркан Мамедли

Юноши

До 50 кг

1. Фахреддин Рзазаде

2. Асад Мамедзаде

3. Мухаммед Мирзоев

3. Юнис Эфенди

До 55 кг

1. Умид Рашидов

2. Амин Ализаде

3. Нихад Сулейманов

3. Ибрагим Джанбахышов

До 60 кг

1. Угур Гаразаде

2. Имамали Гадимли

3. Джахид Мамедли

3. Нуран Гулиев

До 66 кг

1. Руфат Гасанли

2. Юсиф Йолчуев

3. Иса Атаев

3. Абиль Садыгов

До 73 кг

1. Араз Велиев

2. Рамиз Гараев

3. Гусейн Алиев

3. Тунджай Алиев

До 81 кг

1. Кянан Гусейнов

2. Юсиф Закарияев

3. Тогрул Шамильзаде

До 90 кг

1. Азер Велиев

2. Валех Садыгзаде

Свыше 90 кг

1. Ариф Гадиров

2. Эмиль Гусейнли

3. Али Намазли

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Хидаят Гейдаров был наказан за проблемы со сгонкой веса
13:37
Дзюдо

Хидаят Гейдаров был наказан за проблемы со сгонкой веса - ВИДЕО

В федерации не раскрыли санкции за проблемы олимпийского чемпиона

Рашад Расуллу: "Армения не обращалась по вопросу участия своих дзюдоистов"
13:26
Дзюдо

Рашад Расуллу: "Армения не обращалась по вопросу участия своих дзюдоистов"

Армянские дзюдоисты пока не подали заявку на чемпионат мира в Баку

Представлены логотип и проморолик чемпионата мира по дзюдо в Баку - ВИДЕО
13:14
Дзюдо

Представлены логотип и проморолик чемпионата мира по дзюдо в Баку - ВИДЕО

В съемках приняли участие ведущие азербайджанские дзюдоисты

Рашад Расуллу: "Домашний чемпионат мира повышает нашу ответственность"
13:06
Дзюдо

Рашад Расуллу: "Домашний чемпионат мира повышает нашу ответственность"

Исполнительный вице-президент федерации рассказал о подготовке сборной Азербайджана

Хидаят Гейдаров вернется в вес до 73 кг на домашнем чемпионате мира
13:02
Дзюдо

Хидаят Гейдаров вернется в вес до 73 кг на домашнем чемпионате мира

Участие Эльджана Гаджиева в турнире в Баку остается под вопросом

Рашад Расуллу: "80 процентов билетов на ЧМ куплены за рубежом"
12:52
Дзюдо

Рашад Расуллу: "80 процентов билетов на ЧМ куплены за рубежом"

Представители почти 20 стран уже приобрели билеты на турнир по дзюдо в Баку

Самое читаемое

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной
14 Июля 18:01
ЧМ-2026

Фанаты Англии обеспокоены назначением арбитра на матч с Аргентиной

Исмаил Эльфат ранее работал на встречах, завершившихся победами команд Лионеля Месси

Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026
01:04
ЧМ-2026

Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Лионеля Месси забила дважды в концовке и сохранила шансы защитить чемпионский титул

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ
14 Июля 17:31
ЧМ-2026

Армянские борцы отказались приехать на чемпионат мира в Баку - ПОДРОБНОСТИ ОТ İDMAN.BİZ

Глава пресс-службы Федерации борьбы Азербайджана официально подтвердил отказ армянской делегации и высказал позицию организации по этому поводу

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026
14 Июля 21:50
ЧМ-2026

Ламин Ямаль выложил фото с голом в ворота Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

На стадии четвертьфинала сборная Испании обыграла Бельгию