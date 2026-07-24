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Состоялась жеребьевка турнира "Надежды европейского дзюдо"

Дзюдо
Новости
24 Июля 2026 22:24
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Состоялась жеребьевка турнира "Надежды европейского дзюдо"

Сегодня, 24 июля, состоялась жеребьевка турнира "Надежды европейского дзюдо".

Как сообщает İdman.Biz, в церемонии приняли участие главный спортивный комиссар Европейского союза дзюдо Сергей Олейник, советник президента Федерации дзюдо Азербайджана Натиг Багиров, а также специалист Кодокана, двукратный призер Олимпийских игр и трехкратная чемпионка мира Мисато Накамура и призер Олимпийских игр Мария Чентраккьо.

Отметим, что в международном турнире выступят 289 спортсменов (245 юношей и 44 девушки), представляющих 81 клуб из 10 стран. В соревнованиях среди спортсменов возрастных категорий U14 и U16 будут разыграны медали в 30 весовых категориях.

İdman.Biz
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