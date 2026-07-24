Сегодня, 24 июля, состоялась жеребьевка турнира "Надежды европейского дзюдо".

Как сообщает İdman.Biz, в церемонии приняли участие главный спортивный комиссар Европейского союза дзюдо Сергей Олейник, советник президента Федерации дзюдо Азербайджана Натиг Багиров, а также специалист Кодокана, двукратный призер Олимпийских игр и трехкратная чемпионка мира Мисато Накамура и призер Олимпийских игр Мария Чентраккьо.

Отметим, что в международном турнире выступят 289 спортсменов (245 юношей и 44 девушки), представляющих 81 клуб из 10 стран. В соревнованиях среди спортсменов возрастных категорий U14 и U16 будут разыграны медали в 30 весовых категориях.