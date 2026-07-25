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Натиг Багиров: "European Judo Hopes важен для молодых дзюдоистов"

Дзюдо
Новости
25 Июля 2026 12:06
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Натиг Багиров: "European Judo Hopes важен для молодых дзюдоистов"

Советник президента Федерации дзюдо Азербайджана Натиг Багиров заявил, что турнир European Judo Hopes имеет большое значение для развития молодых спортсменов.

Как сообщает İdman.Biz, представитель федерации сказал об этом журналистам.

"Этот турнир имеет очень большое значение. Прежде всего молодые дзюдоисты получают здесь международный опыт. Радует, что один из победителей прошлогоднего турнира впоследствии завоевал "серебро" чемпионата Европы среди юношей. Кроме того, специалисты из Европы обучают наших спортсменов новым приемам. Молодые дзюдоисты общаются с известными атлетами, получают от них мотивацию и начинают верить, что в будущем смогут стать чемпионами Европы и мира, а также призерами Олимпийских игр", - сказал Багиров.

Советник президента Федерации дзюдо Азербайджана отметил, что уровень иностранных участников достаточно высок.

"Иностранные спортсмены достаточно сильны, а их реальный уровень покажет борьба на татами. Как известно, чемпионаты Европы проводятся в возрастных категориях U-17 и U-21. Думаю, в ближайшие один-два года от наших дзюдоистов можно ожидать более серьезных успехов", - добавил он.

Отметим, что турнир проходит в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе при совместной организации Европейского союза дзюдо (EJU) и Федерации дзюдо Азербайджана.

В соревнованиях участвуют 289 юных дзюдоистов из 81 клуба, представляющих 10 стран.

European Judo Hopes считается одним из ключевых проектов EJU, направленных на развитие молодых спортсменов, получение международного опыта и подготовку перспективных дзюдоистов.

İdman.Biz
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