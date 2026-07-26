В Баку завершился международный семинар по дзюдо - ФОТО

В Баку завершился международный технический семинар, организованный совместно Европейским союзом дзюдо и Федерацией дзюдо Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, семинаром руководили специалист Кодокана, двукратный призер Олимпийских игр и трехкратная чемпионка мира Мисато Накамура, а также призер Олимпийских игр Мария Чентраккьоне.

В ходе сессий участники переняли опыт специалистов мирового уровня, усовершенствовав свои знания в области технических и практических особенностей дзюдо. В качестве инструкторов на тренировках также выступили местные специалисты по дзюдо.

Трехдневный семинар способствовал повышению теоретических знаний и практических навыков участников, а также расширению международного обмена опытом.