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В Сумгайыте состоялось первенство по дзюдо среди юношей - ФОТО

Дзюдо
Новости
14 Июня 2026 17:15
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В Сумгайыте состоялось первенство по дзюдо среди юношей

В Сумгайыте прошло региональное первенство по дзюдо среди юношей и девушек до 14 лет Абшерон-Хызынского региона.

Как сообщает İdman.biz, соревнования состоялись в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе и собрали 125 юных дзюдоистов, представлявших 17 клубов и спортивных обществ.

Главной целью турнира стало формирование резерва юношеского дзюдо Азербайджана, а также отбор спортсменов, которые получат право выступить на чемпионате страны в соответствии с выделенными квотами.

В ходе соревнований были определены победители и призеры в различных весовых категориях среди юношей и девушек.

По итогам первенства лучшие дзюдоисты продолжат подготовку к национальным соревнованиям, где будут бороться за медали чемпионата Азербайджана.

İdman.Biz

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