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390 дзюдоистов сдали экзамен на пояса в Сумгайыте

Дзюдо
Новости
9 Июня 2026 17:39
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390 дзюдоистов сдали экзамен на пояса в Сумгайыте

В Сумгайытском учебном центре дзюдо состоялся очередной официальный экзамен на поясные степени.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в испытаниях приняли участие 390 дзюдоистов.

Спортсмены продемонстрировали свои навыки для получения бело-желтого, желтого, оранжевого, зеленого, синего и коричневого поясов в соответствии с возрастными требованиями.

Участникам, успешно прошедшим экзамен, были вручены соответствующие пояса и сертификаты.

В федерации отметили, что система поясных экзаменов помогает дзюдоистам более системно осваивать технику, повышает мотивацию спортсменов и является одним из важных условий для участия в престижных внутренних соревнованиях.

İdman.Biz
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