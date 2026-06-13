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В Сумгайыте прошло первенство региона по дзюдо среди подростков U-17 - ФОТО

Дзюдо
Новости
13 Июня 2026 19:38
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В Сумгайыте прошло первенство региона по дзюдо среди подростков U-17 - ФОТО

В Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе состоялось первенство Абшерон-Хызинского региона среди подростков до 17 лет (U-17).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в турнире приняли участие 169 дзюдоистов из 21 клуба и спортивного общества. Целью проведения соревнований стало формирование базы молодых дзюдоистов и определение спортсменов, которые на основе квот примут участие в первенстве страны. Региональное первенство U-17 также позволило участникам набрать важные рейтинговые очки для отбора в национальную сборную.

Победители и призеры соревнований:

Девочки

44 кг

1. Айшан Гусейнзаде

2. Зейнаб Гурбанова

3. Захра Гасымзаде / Ляман Нифталиева

48 кг

1. Медина Гусейнова

2. Фатима Мурадлы

3. Марьям Абдуллаева

52 кг

1. Назлы Сафарли

2. Захра Гулиева

3. Хаяла Алышова / Ягмур Сулейманова

57 кг

1. Ягмур Ахмедзаде

2. Лала Ядигарлы

3. Шахана Ибрагимзаде

63 кг

1. Сяма Велизаде

2. Вусаля Магеррамли

3. Фатима Мамедзаде / Рухсара Гасанова

70 кг

1. Лала Сабзиева

Мальчики

50 кг

1. Угур Гаджиев

2. Магеррам Байрамлы

3. Фуад Рагимли / Акбер Гадирли

55 кг

1. Раван Мамедли

2. Айхан Гусейнли

3. Раван Абушзаде / Гусейн Мамедов

60 кг

1. Ильхам Ализаде

2. Али Ализаде

3. Мехман Гасанзаде / Мухаммед Ханкишили

66 кг

1. Абдулла Салам

2. Расул Агаев

3. Гаджибаба Аллахъяров / Кянан Исмаилов

73 кг

1. Айдын Алхаслы

2. Джахид Байрамлы

3. Али Гуламлы / Раул Мамедли

81 кг

1. Харун Аташов

2. Тунар Ганбарли

3. Гусейн Тарвердиев / Огтай Эйвазов

90 кг

1. Эльгюн Мамедзаде

2. Урфан Алиев

3. Мухаммед Абдуллазаде

+90 кг

1. Нихад Меликли

2. Юсиф Горчуев

3. Ибрагим Гасанов

İdman.Biz
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