В Сумгайыте прошло первенство региона по дзюдо среди подростков U-17 - ФОТО

В Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе состоялось первенство Абшерон-Хызинского региона среди подростков до 17 лет (U-17).
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в турнире приняли участие 169 дзюдоистов из 21 клуба и спортивного общества. Целью проведения соревнований стало формирование базы молодых дзюдоистов и определение спортсменов, которые на основе квот примут участие в первенстве страны. Региональное первенство U-17 также позволило участникам набрать важные рейтинговые очки для отбора в национальную сборную.
Победители и призеры соревнований:
Девочки
44 кг
1. Айшан Гусейнзаде
2. Зейнаб Гурбанова
3. Захра Гасымзаде / Ляман Нифталиева
48 кг
1. Медина Гусейнова
2. Фатима Мурадлы
3. Марьям Абдуллаева
52 кг
1. Назлы Сафарли
2. Захра Гулиева
3. Хаяла Алышова / Ягмур Сулейманова
57 кг
1. Ягмур Ахмедзаде
2. Лала Ядигарлы
3. Шахана Ибрагимзаде
63 кг
1. Сяма Велизаде
2. Вусаля Магеррамли
3. Фатима Мамедзаде / Рухсара Гасанова
70 кг
1. Лала Сабзиева
Мальчики
50 кг
1. Угур Гаджиев
2. Магеррам Байрамлы
3. Фуад Рагимли / Акбер Гадирли
55 кг
1. Раван Мамедли
2. Айхан Гусейнли
3. Раван Абушзаде / Гусейн Мамедов
60 кг
1. Ильхам Ализаде
2. Али Ализаде
3. Мехман Гасанзаде / Мухаммед Ханкишили
66 кг
1. Абдулла Салам
2. Расул Агаев
3. Гаджибаба Аллахъяров / Кянан Исмаилов
73 кг
1. Айдын Алхаслы
2. Джахид Байрамлы
3. Али Гуламлы / Раул Мамедли
81 кг
1. Харун Аташов
2. Тунар Ганбарли
3. Гусейн Тарвердиев / Огтай Эйвазов
90 кг
1. Эльгюн Мамедзаде
2. Урфан Алиев
3. Мухаммед Абдуллазаде
+90 кг
1. Нихад Меликли
2. Юсиф Горчуев
3. Ибрагим Гасанов