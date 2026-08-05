Азербайджан выступит на ЧМ с 14 юными дзюдоистами — ФОТО

Сборная Азербайджана по дзюдо среди юношей и девушек примет участие в чемпионате мира в Гуаякиле (Эквадор).
Как сообщает İdman.Biz, соревнования пройдут 20–23 августа. Страну в девяти весовых категориях представят 14 спортсменов — десять юношей и четыре девушки.
Юношеской командой будут руководить главный тренер Эмин Искендеров и тренер Ниджат Шихализаде. Девушек к турниру подготовят главный тренер Эльнур Исмаилов и тренер Амрах Ахмедов.
В чемпионате мира примут участие 459 дзюдоистов из 61 страны — 242 юноши и 217 девушек.
Состав сборной Азербайджана:
Девушки
40 кг — Сунай Саламова, Захра Гулиева
44 кг — Пярвин Севханлы
48 кг — Кенюль Эйвазлы
Юноши
50 кг — Фарид Рзазаде
55 кг — Фарид Худиев, Ибрагим Талыбов
66 кг — Илькин Гараев
73 кг — Юсуф Назар, Садиг Мамедов
81 кг — Айхан Гасанлы, Ягуб Мамедов
90 кг — Омар Ахундов, Нураддин Алиев