Азербайджан выступит на ЧМ с 14 юными дзюдоистами — ФОТО

Сборная Азербайджана по дзюдо среди юношей и девушек примет участие в чемпионате мира в Гуаякиле (Эквадор).

Как сообщает İdman.Biz, соревнования пройдут 20–23 августа. Страну в девяти весовых категориях представят 14 спортсменов — десять юношей и четыре девушки.

Юношеской командой будут руководить главный тренер Эмин Искендеров и тренер Ниджат Шихализаде. Девушек к турниру подготовят главный тренер Эльнур Исмаилов и тренер Амрах Ахмедов.

В чемпионате мира примут участие 459 дзюдоистов из 61 страны — 242 юноши и 217 девушек.

Состав сборной Азербайджана:

Девушки

40 кг — Сунай Саламова, Захра Гулиева

44 кг — Пярвин Севханлы

48 кг — Кенюль Эйвазлы

Юноши

50 кг — Фарид Рзазаде

55 кг — Фарид Худиев, Ибрагим Талыбов

66 кг — Илькин Гараев

73 кг — Юсуф Назар, Садиг Мамедов

81 кг — Айхан Гасанлы, Ягуб Мамедов

90 кг — Омар Ахундов, Нураддин Алиев