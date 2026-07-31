Завершился третий тур юношеской Лиги по дзюдо - ФОТО

31 июля завершился третий тур Лиги по дзюдо среди спортсменов до 17 лет.
Как сообщает İdman.Biz, в заключительный день турнира, проходившего в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, в пяти весовых категориях за медали боролись 154 дзюдоиста.
Девушки соревновались в весовых категориях до 48 кг и до 63 кг, юноши - до 60 кг, до 81 кг и свыше 90 кг.
Представляем список призеров.
Девушки
До 48 кг
- Фатима Фарманзаде (RKİM)
- Гилас Гусейнова (RKİM)
- Медина Гусейнова (Сарайский СК)
- Фатима Мурадлы (Сумгайытская ДЮСШ №2)
До 63 кг
- Зилан Гусейнли (Шаганский ОСК)
- Сяма Велизаде ("Нефтчи" Сумгайыт)
- Мелек Наджафова (Бакинская СДЮСШОР №13 PHŞ)
- Незакет Велиева (СК "Гадироглу")
Юноши
До 60 кг
- Ильхам Ализаде (Сумгайытская СДЮСШОР №1)
- Мухаммед Саттаров (Бакинская ДЮСШ №10)
- Айхан Аббасзаде (Горанбойская ДЮСШ)
- Али Ализаде (Сумгайытская СДЮСШОР №1)
До 81 кг
- Мухаммедали Мехди (Бакинская РСДЮСШОР №2)
- Немат Алескеров (СК "Габала")
- Октай Бендалиев (СК "Арифоглу")
- Омар Атаев (Judo Club 2012)
Свыше 90 кг
- Бахыш Ахмедов (Бакинская СДЮСШОР №13)
- Идрис Ханбалаев (Армейский спортивный клуб)
- Назим Агаев (Спортивный клуб МЧС)
- Руслан Казымлы (Гянджинская ДЮСШ №1)
Отметим, что всего в соревнованиях приняли участие 548 дзюдоистов (433 юноши и 115 девушек), представлявших 83 клуба и спортивных общества.