31 Июля 2026
RU

Завершился третий тур юношеской Лиги по дзюдо - ФОТО

Дзюдо
Новости
31 Июля 2026 21:18
22
Завершился третий тур юношеской Лиги по дзюдо

31 июля завершился третий тур Лиги по дзюдо среди спортсменов до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительный день турнира, проходившего в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, в пяти весовых категориях за медали боролись 154 дзюдоиста.

Девушки соревновались в весовых категориях до 48 кг и до 63 кг, юноши - до 60 кг, до 81 кг и свыше 90 кг.

Представляем список призеров.

Девушки

До 48 кг

  1. Фатима Фарманзаде (RKİM)
  2. Гилас Гусейнова (RKİM)
  3. Медина Гусейнова (Сарайский СК)
  4. Фатима Мурадлы (Сумгайытская ДЮСШ №2)

До 63 кг

  1. Зилан Гусейнли (Шаганский ОСК)
  2. Сяма Велизаде ("Нефтчи" Сумгайыт)
  3. Мелек Наджафова (Бакинская СДЮСШОР №13 PHŞ)
  4. Незакет Велиева (СК "Гадироглу")

Юноши

До 60 кг

  1. Ильхам Ализаде (Сумгайытская СДЮСШОР №1)
  2. Мухаммед Саттаров (Бакинская ДЮСШ №10)
  3. Айхан Аббасзаде (Горанбойская ДЮСШ)
  4. Али Ализаде (Сумгайытская СДЮСШОР №1)

До 81 кг

  1. Мухаммедали Мехди (Бакинская РСДЮСШОР №2)
  2. Немат Алескеров (СК "Габала")
  3. Октай Бендалиев (СК "Арифоглу")
  4. Омар Атаев (Judo Club 2012)

Свыше 90 кг

  1. Бахыш Ахмедов (Бакинская СДЮСШОР №13)
  2. Идрис Ханбалаев (Армейский спортивный клуб)
  3. Назим Агаев (Спортивный клуб МЧС)
  4. Руслан Казымлы (Гянджинская ДЮСШ №1)

Отметим, что всего в соревнованиях приняли участие 548 дзюдоистов (433 юноши и 115 девушек), представлявших 83 клуба и спортивных общества.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Определились обладатели медалей второго дня третьего тура Лиги по дзюдо среди юношей и девушек - ФОТО
00:30
Дзюдо

Определились обладатели медалей второго дня третьего тура Лиги по дзюдо среди юношей и девушек - ФОТО

Во второй день турнира на татами вышли 193 дзюдоиста
Стартовал третий тур юношеской Лиги по дзюдо
29 Июля 23:43
Дзюдо

Стартовал третий тур юношеской Лиги по дзюдо - ФОТО

В первый день турнира в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе на татами вышли 204 дзюдоиста
Третий тур юношеской лиги по дзюдо соберет 670 участников
27 Июля 13:52
Дзюдо

Третий тур юношеской лиги по дзюдо соберет 670 участников

Заключительные соревнования сезона повлияют на рейтинг спортсменов U17

В Баку завершился международный семинар по дзюдо - ФОТО
26 Июля 23:10
Дзюдо

В Баку завершился международный семинар по дзюдо - ФОТО

Трехдневный семинар способствовал повышению теоретических знаний и практических навыков участников
Завершился турнир "Европейские надежды дзюдо" - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
26 Июля 20:24
Дзюдо

Завершился турнир "Европейские надежды дзюдо" - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Всего в международном турнире приняли участие 289 дзюдоистов
Завершился первый день турнира "Европейские надежды дзюдо" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
25 Июля 21:40
Дзюдо

Завершился первый день турнира "Европейские надежды дзюдо" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Соревнования завершатся завтра

Самое читаемое

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
30 Июля 13:12
Азербайджанский футбол

Почему Сатпаев попал в "Челси", а таланты Азербайджана остаются незаметными? - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Две победы в 30 матчах европейских отборов показывают системный разрыв в подготовке молодежи

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов
29 Июля 10:41
Мировой футбол

"Барселона" может подписать как минимум трех футболистов

Жерар Ромеро рассказал о ситуации вокруг Родри, Эли Жуниора Крупи и Душана Влаховича

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника
29 Июля 20:56
Футбол

"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на позицию полузащитника

Английский клуб выбирает между Карлосом Балебой и Ману Коне
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
29 Июля 07:20
ММА

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор приглашены на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Ждем реванша?