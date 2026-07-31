Завершился третий тур юношеской Лиги по дзюдо - ФОТО

31 июля завершился третий тур Лиги по дзюдо среди спортсменов до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительный день турнира, проходившего в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, в пяти весовых категориях за медали боролись 154 дзюдоиста.

Девушки соревновались в весовых категориях до 48 кг и до 63 кг, юноши - до 60 кг, до 81 кг и свыше 90 кг.

Представляем список призеров.

Девушки

До 48 кг

Фатима Фарманзаде (RKİM) Гилас Гусейнова (RKİM) Медина Гусейнова (Сарайский СК) Фатима Мурадлы (Сумгайытская ДЮСШ №2)

До 63 кг

Зилан Гусейнли (Шаганский ОСК) Сяма Велизаде ("Нефтчи" Сумгайыт) Мелек Наджафова (Бакинская СДЮСШОР №13 PHŞ) Незакет Велиева (СК "Гадироглу")

Юноши

До 60 кг

Ильхам Ализаде (Сумгайытская СДЮСШОР №1) Мухаммед Саттаров (Бакинская ДЮСШ №10) Айхан Аббасзаде (Горанбойская ДЮСШ) Али Ализаде (Сумгайытская СДЮСШОР №1)

До 81 кг

Мухаммедали Мехди (Бакинская РСДЮСШОР №2) Немат Алескеров (СК "Габала") Октай Бендалиев (СК "Арифоглу") Омар Атаев (Judo Club 2012)

Свыше 90 кг

Бахыш Ахмедов (Бакинская СДЮСШОР №13) Идрис Ханбалаев (Армейский спортивный клуб) Назим Агаев (Спортивный клуб МЧС) Руслан Казымлы (Гянджинская ДЮСШ №1)

Отметим, что всего в соревнованиях приняли участие 548 дзюдоистов (433 юноши и 115 девушек), представлявших 83 клуба и спортивных общества.