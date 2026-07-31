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Определились медалисты второго дня третьего тура Лиги по дзюдо среди юношей и девушек - ФОТО

Дзюдо
Новости
31 Июля 2026 00:30
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Определились медалисты второго дня третьего тура Лиги по дзюдо среди юношей и девушек - ФОТО

30 июля продолжилась борьба в рамках третьего тура Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет (U-17).

Как сообщает İdman.Biz, во второй день турнира на татами вышли 193 дзюдоиста. На соревнованиях, проходящих в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, определились призеры среди девушек в весовых категориях до 44 кг, до 57 кг и свыше 70 кг, а также среди юношей — до 55 кг и до 73 кг.

Представляем список призеров:

Девушки

-44 кг

1. Аян Гасанли

2. Айшан Гусейнзаде

3. Марьям Ахмедзаде

3. Айсу Алиева

-57 кг

1. Гюльназ Мамедтагиева

2. Сунай Маджидова

3. Эсмира Байрамова

3. Ягмур Ахмедзаде

+70 кг

1. Дениз Хабибли

2. Айсу Гулиева

3. Аиша Жесткина

3. Рахима Исмиалиева

Юноши

-55 кг

1. Гусейн Мамедов

2. Агиль Нагиев

3. Рахим Алиев

3. Раван Абушзаде

-73 кг

1. Расул Гасымов

2. Али Алиев

3. Ягуб Нариманзаде

3. Магомед Нифталиев

İdman.Biz
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