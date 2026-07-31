Определились медалисты второго дня третьего тура Лиги по дзюдо среди юношей и девушек - ФОТО

30 июля продолжилась борьба в рамках третьего тура Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет (U-17).
Как сообщает İdman.Biz, во второй день турнира на татами вышли 193 дзюдоиста. На соревнованиях, проходящих в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, определились призеры среди девушек в весовых категориях до 44 кг, до 57 кг и свыше 70 кг, а также среди юношей — до 55 кг и до 73 кг.
Представляем список призеров:
Девушки
-44 кг
1. Аян Гасанли
2. Айшан Гусейнзаде
3. Марьям Ахмедзаде
3. Айсу Алиева
-57 кг
1. Гюльназ Мамедтагиева
2. Сунай Маджидова
3. Эсмира Байрамова
3. Ягмур Ахмедзаде
+70 кг
1. Дениз Хабибли
2. Айсу Гулиева
3. Аиша Жесткина
3. Рахима Исмиалиева
Юноши
-55 кг
1. Гусейн Мамедов
2. Агиль Нагиев
3. Рахим Алиев
3. Раван Абушзаде
-73 кг
1. Расул Гасымов
2. Али Алиев
3. Ягуб Нариманзаде
3. Магомед Нифталиев