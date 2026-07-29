Стартовал третий тур юношеской Лиги по дзюдо - ФОТО

29 июля стартовал третий тур Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день соревнований, проходящих в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, за медали в шести весовых категориях боролись 204 дзюдоиста.

Победители и призеры определились в весовых категориях до 40 кг, до 52 кг и до 70 кг у девушек, а также до 50 кг, до 66 кг и до 90 кг у юношей.

Это заключительный этап Лиги U17 в текущем году, который играет важную роль в формировании рейтинга спортсменов.

Представляем список призеров турнира.

Девушки

До 40 кг

Фарида Рагимли (Детско-юношеская спортивная школа Нафталана) София Быкова (СК "Маштага") Равана Алигулиева ("Габала Баку") Ляман Багирова (Детско-юношеская спортивная школа Нахчывана)

До 52 кг

Нармин Агамирзазаде (RKİM) Ягмур Абдуллаева (СК "Арифоглу") Сакина Зейналова (Бакинская СДЮСШОР №8) Назлы Сафарли (Детско-юношеская спортивно-шахматная школа №2 города Сумгайыт)

До 70 кг

Зюмруд Алиева (RKİM) Тюркан Мамедли (СК "Гадыроглу") Лала Сабзиева (СДЮСШОР города Сумгайыт) Малейка Асадова (СК "Шахин 313")

Юноши

До 50 кг

Мухаммед Сафаров (Бакинская детско-юношеская спортивная школа №10) Акбар Гадирли (СДЮСШОР города Сумгайыт) Исмаил Мамедов (Бакинская СДЮСШОР №13) Эмин Назаралиев (СДЮСШОР города Сумгайыт)

До 66 кг

Ровшан Гурбаналиев (Бакинская СДЮСШОР №13) Дюньямалы Асданлы (Judo Club 2020) Юсиф Гусейнов (RKİM) Гасан Ибадов (СК "Нефтчи")

До 90 кг