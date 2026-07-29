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Стартовал третий тур юношеской Лиги по дзюдо - ФОТО

Дзюдо
Новости
29 Июля 2026 23:43
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Стартовал третий тур юношеской Лиги по дзюдо

29 июля стартовал третий тур Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день соревнований, проходящих в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, за медали в шести весовых категориях боролись 204 дзюдоиста.

Победители и призеры определились в весовых категориях до 40 кг, до 52 кг и до 70 кг у девушек, а также до 50 кг, до 66 кг и до 90 кг у юношей.

Это заключительный этап Лиги U17 в текущем году, который играет важную роль в формировании рейтинга спортсменов.

Представляем список призеров турнира.

Девушки

До 40 кг

  1. Фарида Рагимли (Детско-юношеская спортивная школа Нафталана)
  2. София Быкова (СК "Маштага")
  3. Равана Алигулиева ("Габала Баку")
  4. Ляман Багирова (Детско-юношеская спортивная школа Нахчывана)

До 52 кг

  1. Нармин Агамирзазаде (RKİM)
  2. Ягмур Абдуллаева (СК "Арифоглу")
  3. Сакина Зейналова (Бакинская СДЮСШОР №8)
  4. Назлы Сафарли (Детско-юношеская спортивно-шахматная школа №2 города Сумгайыт)

До 70 кг

  1. Зюмруд Алиева (RKİM)
  2. Тюркан Мамедли (СК "Гадыроглу")
  3. Лала Сабзиева (СДЮСШОР города Сумгайыт)
  4. Малейка Асадова (СК "Шахин 313")

Юноши

До 50 кг

  1. Мухаммед Сафаров (Бакинская детско-юношеская спортивная школа №10)
  2. Акбар Гадирли (СДЮСШОР города Сумгайыт)
  3. Исмаил Мамедов (Бакинская СДЮСШОР №13)
  4. Эмин Назаралиев (СДЮСШОР города Сумгайыт)

До 66 кг

  1. Ровшан Гурбаналиев (Бакинская СДЮСШОР №13)
  2. Дюньямалы Асданлы (Judo Club 2020)
  3. Юсиф Гусейнов (RKİM)
  4. Гасан Ибадов (СК "Нефтчи")

До 90 кг

  1. Салех Рзаев (Бакинская СДЮСШОР №13)
  2. Муса Кераматзаде (Бакинская СДЮСШОР №13)
  3. Мунир Ализаде (СК "Атилла")
  4. Рашад Мусаев (СЦ "Серхедчи")
İdman.Biz
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