Стартовал третий тур юношеской Лиги по дзюдо - ФОТО

29 июля стартовал третий тур Лиги по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет.
Как сообщает İdman.Biz, в первый день соревнований, проходящих в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе, за медали в шести весовых категориях боролись 204 дзюдоиста.
Победители и призеры определились в весовых категориях до 40 кг, до 52 кг и до 70 кг у девушек, а также до 50 кг, до 66 кг и до 90 кг у юношей.
Это заключительный этап Лиги U17 в текущем году, который играет важную роль в формировании рейтинга спортсменов.
Представляем список призеров турнира.
Девушки
До 40 кг
- Фарида Рагимли (Детско-юношеская спортивная школа Нафталана)
- София Быкова (СК "Маштага")
- Равана Алигулиева ("Габала Баку")
- Ляман Багирова (Детско-юношеская спортивная школа Нахчывана)
До 52 кг
- Нармин Агамирзазаде (RKİM)
- Ягмур Абдуллаева (СК "Арифоглу")
- Сакина Зейналова (Бакинская СДЮСШОР №8)
- Назлы Сафарли (Детско-юношеская спортивно-шахматная школа №2 города Сумгайыт)
До 70 кг
- Зюмруд Алиева (RKİM)
- Тюркан Мамедли (СК "Гадыроглу")
- Лала Сабзиева (СДЮСШОР города Сумгайыт)
- Малейка Асадова (СК "Шахин 313")
Юноши
До 50 кг
- Мухаммед Сафаров (Бакинская детско-юношеская спортивная школа №10)
- Акбар Гадирли (СДЮСШОР города Сумгайыт)
- Исмаил Мамедов (Бакинская СДЮСШОР №13)
- Эмин Назаралиев (СДЮСШОР города Сумгайыт)
До 66 кг
- Ровшан Гурбаналиев (Бакинская СДЮСШОР №13)
- Дюньямалы Асданлы (Judo Club 2020)
- Юсиф Гусейнов (RKİM)
- Гасан Ибадов (СК "Нефтчи")
До 90 кг
- Салех Рзаев (Бакинская СДЮСШОР №13)
- Муса Кераматзаде (Бакинская СДЮСШОР №13)
- Мунир Ализаде (СК "Атилла")
- Рашад Мусаев (СЦ "Серхедчи")