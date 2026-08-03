Экс-дзюдоистка сборной Азербайджана победила на Играх Содружества

Дзюдоистка Ачелья Топрак (57 кг), выступавшая за сборную Азербайджана, теперь побеждает за Англию.

Как сообщает İdman.biz, она стала победительницей Игр Содружества, прошедших в Глазго. Четыре года назад Торпак стала серебряным призером аналогичного соревнования, а на сей раз отпраздновала победу. "Я очень рада, что на сей раз удалось выиграть, а не довольствоваться вторым местом. Я устала по ходу соревновательного дня, но все сложилось удачно", - заявила Торпак после финала.

Отметим, что в течении нескольких лет Ачелья, родившаяся в Лондоне, выступала за сборную Азербайджана. Она завоевала бронзу на турнире Большого шлема в Абу-Даби в 2024 году, далее выиграла чемпионат страны, а после решила вернуться по флаг сборной Англии.

Для Топрак победа на Играх Содружества - первая медаль в текущем сезоне.