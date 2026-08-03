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Азербайджан отправит 13 дзюдоистов на Кубок Европы в Скопье

Дзюдо
Новости
3 Августа 2026 13:13
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Азербайджан отправит 13 дзюдоистов на Кубок Европы в Скопье

Сборная Азербайджана по дзюдо выступит на Кубке Европы среди молодежи в Скопье.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования пройдут 8–9 августа под эгидой Европейского союза дзюдо. Азербайджан представят 13 спортсменов в шести весовых категориях.

В состав команды вошли девять девушек и четыре юноши. Руководить сборной будет старший тренер женской команды Саша Херкенрат-Вимар.

Всего в турнире примут участие 346 дзюдоистов из 34 стран — 229 юношей и 117 девушек.

Состав сборной Азербайджана:

Девушки

До 48 кг: Наргиз Ахмедова, Гюльшан Гусейнова, Гюльгяз Мусаева

До 52 кг: Айсун Мамедова, Нурана Гаджизаде

До 57 кг: Вусала Гаджиева, Айтен Вердиева, Хадиджа Гадешова

До 63 кг: Нильгюн Рзаева

Юноши

До 73 кг: Кенан Гусейнов

До 100 кг: Давуд Намазлы, Джанполад Алиев, Видад Алиев

İdman.Biz
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