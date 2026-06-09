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В Сумгайыте прошел официальный экзамен по дзюдо на получение поясов - ФОТО

Дзюдо
Новости
9 Июня 2026 10:40
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В Сумгайыте прошел официальный экзамен по дзюдо на получение поясов

В Сумгайытском учебном центре дзюдо состоялся официальный экзамен на присвоение поясных степеней.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в экзамене приняли участие 382 дзюдоиста.

Спортсмены в соответствии с возрастными требованиями продемонстрировали свои навыки для получения бело-желтого, желтого, оранжевого, зеленого, синего и коричневого поясов.

Участникам, успешно прошедшим аттестацию, были вручены соответствующие пояса и сертификаты.

В Федерации дзюдо Азербайджана отметили, что система поясных экзаменов способствует более глубокому и системному освоению технических элементов, а также повышает мотивацию спортсменов.

Кроме того, прохождение данной аттестации является одним из важных условий для участия в престижных внутренних соревнованиях в будущем.

İdman.Biz
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