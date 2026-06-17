В Гахе пройдет официальный экзамен по поясным разрядам в дзюдо

19 июня Федерация дзюдо Азербайджана проведет в Гахе официальный экзамен на присвоение поясных разрядов.

Как сообщает İdman.Biz, экзамен открыт для всех занимающихся дзюдо в возрасте от 7 лет и старше. Выбор пояса будет осуществляться в соответствии с возрастной категорией кандидата. Спортсменам, успешно сдавшим экзамен, Федерация вручит соответствующие пояса и сертификаты.

Начиная с этого года, спортсмены, не имеющие официального поясного разряда, не будут допускаться к участию в соревнованиях.

Мероприятие пройдет на базе Гахского олимпийского спортивного комплекса.