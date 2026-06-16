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Три дзюдоиста Азербайджана отличились в России - ФОТО

Дзюдо
Новости
16 Июня 2026 17:17
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Три дзюдоиста Азербайджана отличились в России

Азербайджанские дзюдоисты успешно выступили на международном турнире среди молодежи памяти Владимира Гулидова, который прошел в российском Красноярске.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала Федерация дзюдо Азербайджана.

По итогам соревнований представители нашей страны завоевали три медали. Серебряными призерами стали Ахмед Рустамов (66 кг) и Гусейн Эйвазлы (100 кг).

Еще одну награду в копилку сборной принес Мурад Аллахвердиев (90 кг), ставший обладателем бронзовой медали.

Отметим, что в международном турнире памяти Владимира Гулидова приняли участие более 240 дзюдоистов из 10 стран.

İdman.Biz
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