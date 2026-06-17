Юные дзюдоисты разыграют путевки на чемпионат Азербайджана

В Гахе 20 и 21 июня состоятся первенства Северо-Западного региона по дзюдо среди юношей и девушек в возрастных категориях U-14 и U-17.

Как сообщает İdman.biz, соревнования примет Гахский олимпийский спортивный комплекс.

В турнире примут участие 184 спортсмена, которые будут бороться не только за медали, но и за право выступить на чемпионате Азербайджана.

Основной целью соревнований является формирование резерва юношеского дзюдо и определение спортсменов, которые получат путевки на национальное первенство по установленным квотам.

Кроме того, результаты турнира среди дзюдоистов U-17 будут иметь важное значение для отбора в национальную сборную, поскольку участники смогут заработать рейтинговые очки, учитываемые при формировании команды.