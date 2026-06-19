Балабей Агаев вышел в финал Большого шлема в Улан-Баторе - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) вышел в финал турнира серии Большого шлема, проходящего в столице Монголии Улан-Баторе.

Как сообщает İdman.Biz, в полуфинальной схватке представитель Азербайджана уверенно победил израильтянина Ицхака Ашпиза иппоном.

Таким образом, Агаев обеспечил себе как минимум серебряную медаль престижного турнира и сохранил шансы на "золото".

В финале азербайджанскому дзюдоисту предстоит встретиться с действующим чемпионом мира Рюдзю Нагаямой из Японии.

Напомним, на пути к финалу Балабей Агаев также одержал победу над чемпионом мира и Европы Георгием Сардалашвили из Грузии.

Отметим, что турнир в Улан-Баторе имеет особое значение, поскольку на нем впервые в нынешнем олимпийском цикле разыгрываются рейтинговые очки для квалификации на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

10:28

На проходящем в Улан-Баторе турнире серии Большого шлема азербайджанские дзюдоисты продолжают борьбу за медали.

Как сообщает İdman.Biz, в весовой категории до 60 кг Ахмед Юсифов получил шанс побороться за бронзовую награду. В утешительной схватке он победил представителя Монголии Туменжаргала Тувшинтура и вышел в бронзовый финал.

Тем временем в категории до 66 кг Низами Имранов пробился в полуфинал соревнований. В четвертьфинале азербайджанский дзюдоист победил южнокорейца Ким Чхан Ёна, заработав оценку ваза-ари.

Следующим соперником Имранова станет действующий чемпион мира из Японии Такеши Такеока.

Ранее Низами на стадии 1/8 финала иппоном победил чемпиона мира среди молодежи Торнике Гигуашвили из Грузии.

В этой же весовой категории Руслан Пашаев остановился в четвертьфинале и продолжит выступление в утешительном турнире. За право выйти в схватку за бронзу он встретится с монгольским дзюдоистом Ёлком Казырбеком.

Отметим, что в первый день соревнований на татами вышли шесть представителей Азербайджана. Особое значение турниру придает тот факт, что на Большом шлеме в Улан-Баторе впервые в нынешнем олимпийском цикле разыгрываются рейтинговые очки для отбора на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

Ранее Балабей Агаев (60 кг) также вышел в полуфинал, победив чемпиона мира и Европы Георгия Сардалашвили из Грузии. В поединке за выход в финал азербайджанец встретится с израильтянином Ицхаком Ашпизом.