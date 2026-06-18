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Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире "Большого шлема" в Улан-Баторе

Дзюдо
Новости
18 Июня 2026 19:44
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Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире "Большого шлема" в Улан-Баторе

18 июня в столице Монголии, Улан-Баторе, состоялась церемония жеребьевки турнира по дзюдо серии "Большого шлема" (Grand Slam).

Как сообщает İdman.Biz, по итогам жеребьевки стали известны первые соперники наших спортсменов. На первом турнире, который приносит лицензионные очки на Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе-2028, Азербайджан будет представлен 17 дзюдоистами (12 мужчин и 5 женщин) в 12 весовых категориях. Всего в соревнованиях примут участие 454 спортсмена из 58 стран.

В первый соревновательный день турнира, который пройдет с 19 по 21 июня, предварительные схватки стартуют в 05:30, а финальный блок — в 13:00 по бакинскому времени.

Мужчины

-60 кг, 1/16 финала

Ахмед Юсифов – Константин Симеонидис (ОАЭ)

Балабей Агаев – Артем Лесюк (Украина)

-66 кг, 1/16 финала

Низами Имранов – Рохит Басир Маджул (Индия)

Руслан Пашаев – Турболд Тумурхуу (Монголия)

-73 кг, 1/16 финала

Хидаят Гейдаров – Усухджаргал Алтайбаатар (Монголия)

Рашид Мамедалиев – Хассан Дуккали (Марокко)

-81 кг, 1/16 финала

Зелим Цкаев – победитель пары Гаджимурад Омаров (ОАЭ) / Харш Токас (Индия)

-90 кг, 1/16 финала

Мурад Фатиев – Исрапил Сагаипов (Бахрейн)

Аслан Коцоев – Адам Копечки (Чехия)

-100 кг, 1/16 финала

Зелим Коцоев – Сонджу Хан (Южная Корея)

+100 кг, 1/16 финала

Джамал Гамзатханов – Хайян Ли (Китай)

Кянан Насибов – Якуб Сордил (Польша)

Женщины

-48 кг, 1/16 финала

Шафаг Гамидова – Вакана Кога (Япония)

-52 кг, 1/16 финала

Гюльтадж Мамедалиева – Река Пупп (Венгрия)

-63 кг, 1/16 финала

Фидан Ализаде – Савита Руссо (Италия)

-70 кг, 1/16 финала

Судаба Агаева – Маргит де Вогд (Нидерланды)

+78 кг, 1/16 финала

Мадина Кайсинова – Акерке Рамазанова (Казахстан)

İdman.Biz
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