Дзюдоисты Азербайджана завершили выступление во второй день турнира Большой шлем

Азербайджанские дзюдоисты завершили выступление во второй день турнира Большой шлем в Улан-Баторе.

Как сообщает İdman.Biz, все четыре представителя сборной Азербайджана выбыли из борьбы уже на стадии 1/16 финала.

В женском турнире Фидан Ализаде (63 кг) уступила итальянке Савите Руссо, проиграв схватку хан-соку-макэ. Судеба Агаева (70 кг) также завершила выступление после первого поединка, потерпев поражение от представительницы Нидерландов Маргит де Вокс.

У мужчин Рашид Мамедалиев (73 кг) проиграл марокканцу Хассану Дуккали. Победитель определился в golden score, где соперник оказался сильнее и добился оценки юко. В той же стадии завершил борьбу и Зелим Цкаев (81 кг), уступивший представителю ОАЭ Гаджимураду Омарову также в golden score.

Напомним, что в первый день турнира Азербайджан завоевал две медали: Балабей Агаев (60 кг) стал победителем соревнований, а Низами Имранов (66 кг) выиграл бронзу.