Балабей Агаев не только выиграл Большой шлем, но и взял реванш за Тбилиси - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) стал главным героем первого дня турнира серии Большого шлема в Улан-Баторе (Монголия).

Как сообщает İdman.Biz, представитель сборной Азербайджана завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг, одержав сразу несколько громких побед над титулованными соперниками.

Особое значение имел четвертьфинальный поединок с представителем Грузии Гиорги Сардалашвили - бывшим чемпионом мира и Европы. Именно ему Агаев уступил в полуфинале чемпионата Европы, который в апреле проходил в Тбилиси.

Тогда азербайджанский спортсмен был в шаге от выхода в финал. За 14 секунд до окончания схватки он вел в счете, однако после длительного видеопросмотра судьи присудили оценку грузинскому дзюдоисту. Это решение вызвало серьезные споры, а многие специалисты и болельщики посчитали, что Агаев лишился победы из-за судейской ошибки.

В Улан-Баторе же Балабей получил возможность взять реванш и воспользовался ею сполна. Азербайджанец победил Сардалашвили, выбив одного из главных фаворитов турнира из борьбы за золото.

После этого Агаев продолжил победный путь и в финале встретился с действующим чемпионом мира японцем Рюдзю Нагаямой. Азербайджанский дзюдоист сумел одолеть и звездного представителя Японии, завоевав золотую медаль турнира.

Напомним, еще одну награду для сборной Азербайджана принес Низами Имранов. В весовой категории до 66 кг он стал бронзовым призером, победив в схватке за третье место представителя Монголии Йолка Казирбека.

Отметим, что на Большом шлеме в Улан-Баторе помимо медалей разыгрываются рейтинговые очки олимпийской квалификации на Игры-2028 в Лос-Анджелесе.