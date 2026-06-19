19 Июня 2026
RU

Балабей Агаев не только выиграл Большой шлем, но и взял реванш за Тбилиси - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Дзюдо
Обзор
19 Июня 2026 16:24
22
Балабей Агаев не только выиграл Большой шлем, но и взял реванш за Тбилиси - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев (60 кг) стал главным героем первого дня турнира серии Большого шлема в Улан-Баторе (Монголия).

Как сообщает İdman.Biz, представитель сборной Азербайджана завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг, одержав сразу несколько громких побед над титулованными соперниками.

Особое значение имел четвертьфинальный поединок с представителем Грузии Гиорги Сардалашвили - бывшим чемпионом мира и Европы. Именно ему Агаев уступил в полуфинале чемпионата Европы, который в апреле проходил в Тбилиси.

Тогда азербайджанский спортсмен был в шаге от выхода в финал. За 14 секунд до окончания схватки он вел в счете, однако после длительного видеопросмотра судьи присудили оценку грузинскому дзюдоисту. Это решение вызвало серьезные споры, а многие специалисты и болельщики посчитали, что Агаев лишился победы из-за судейской ошибки.

В Улан-Баторе же Балабей получил возможность взять реванш и воспользовался ею сполна. Азербайджанец победил Сардалашвили, выбив одного из главных фаворитов турнира из борьбы за золото.

После этого Агаев продолжил победный путь и в финале встретился с действующим чемпионом мира японцем Рюдзю Нагаямой. Азербайджанский дзюдоист сумел одолеть и звездного представителя Японии, завоевав золотую медаль турнира.

Напомним, еще одну награду для сборной Азербайджана принес Низами Имранов. В весовой категории до 66 кг он стал бронзовым призером, победив в схватке за третье место представителя Монголии Йолка Казирбека.

Отметим, что на Большом шлеме в Улан-Баторе помимо медалей разыгрываются рейтинговые очки олимпийской квалификации на Игры-2028 в Лос-Анджелесе.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Балабей Агаев победил чемпиона мира и завоевал "золото" Большого шлема
14:41
Дзюдо

Балабей Агаев победил чемпиона мира и завоевал "золото" Большого шлема - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист выиграл турнир в Улан-Баторе
Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире "Большого шлема" в Улан-Баторе
18 Июня 19:44
Дзюдо

Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на турнире "Большого шлема" в Улан-Баторе

В соревнованиях примут участие 454 спортсмена из 58 стран
13 азербайджанских дзюдоистов выступят на Кубке Европы в Берлине
18 Июня 14:57
Дзюдо

13 азербайджанских дзюдоистов выступят на Кубке Европы в Берлине

В турнире примут участие представители 38 стран

Юные дзюдоисты разыграют путевки на чемпионат Азербайджана
17 Июня 18:26
Дзюдо

Юные дзюдоисты разыграют путевки на чемпионат Азербайджана

В Гахе пройдет первенство Северо-Западного региона среди спортсменов U-14 и U-17
Олимпийские чемпионы Азербайджана вошли в окончательный состав на Большой шлем по дзюдо
17 Июня 13:54
Дзюдо

Олимпийские чемпионы Азербайджана вошли в окончательный состав на Большой шлем по дзюдо

В Улан-Баторе страну представят 17 спортсменов в 12 весовых категориях
В Гахе пройдет официальный экзамен по поясным разрядам в дзюдо
17 Июня 02:10
Дзюдо

В Гахе пройдет официальный экзамен по поясным разрядам в дзюдо

Начиная с этого года, спортсмены, не имеющие официального поясного разряда, не будут допускаться к участию в соревнованиях

Самое читаемое

Ямаля перегрузили на ЧМ-2026: есть риск рецидива травмы
17 Июня 17:18
ЧМ-2026

Ямаля перегрузили на ЧМ-2026: есть риск рецидива травмы

Медштаб сборной Испании обеспокоен состоянием 18-летнего форварда перед матчами ЧМ-2026
"Барселона" заинтересовалась лидером "Ливерпуля"
17 Июня 19:31
Мировой футбол

"Барселона" заинтересовалась лидером "Ливерпуля"

Каталонцы следят за ситуацией вокруг Собослаи

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи
18 Июня 23:16
ММА

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи

Бой Илии и Джастина завершился после четвертого раунда
ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго
17 Июня 23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия не смогла одолеть ДР Конго - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Роберто Мартинеса потеряла очки в стартовом матче турнира