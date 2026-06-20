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Расул Ализаде завоевал бронзу на Кубке Европы среди юниоров в Берлине

Дзюдо
Новости
20 Июня 2026 22:32
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Расул Ализаде завоевал бронзу на Кубке Европы среди юниоров в Берлине

В столице Германии, Берлине, завершился первый соревновательный день Кубка Европы по дзюдо среди юниоров.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Азербайджана завершила день с одной наградой. Расул Ализаде, выступавший в весовой категории до 60 кг, поднялся на пьедестал почета, завоевав бронзовую медаль.

В схватке за третье место наш дзюдоист одержал победу над представителем Франции Люсьеном Тиксье.

Турнир завершится завтра. В заключительный соревновательный день в борьбу за медали вступят еще 4 дзюдоиста нашей национальной команды.

İdman.Biz
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