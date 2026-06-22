Балабей Агаев: "Верность тактическому плану сыграла важную роль в победе"

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев, завоевавший золотую медаль на турнире Большой шлем в Улан-Баторе, поделился впечатлениями от победы. Спортсмен отметил, что успех на столь престижном соревновании стал для него предметом гордости и дополнительной мотивацией перед следующими стартами.

"Завоевать золотую медаль на таком престижном турнире, как Большой шлем, было для меня очень почетно и мотивирующе. За этим успехом стоят долгий труд, ежедневные тренировки и работа всей нашей команды. Каждая победа придает мне уверенности и помогает с еще большей ответственностью подходить к следующим крупным соревнованиям", - сказал Агаев в комментарии АЗЕРТАДЖ.

По словам дзюдоиста, к финальной схватке он подошел с серьезной подготовкой и четким пониманием тактики.

"Мы хорошо проанализировали соперника, и моей главной целью было не позволить ему использовать свои сильные стороны. По ходу встречи я старался контролировать темп, выжидать нужный момент и строить атаки. Верность тактическому плану и концентрация до самого конца сыграли важную роль в победе", - подчеркнул он.

Агаев отметил, что самым сложным поединком на турнире для него стал именно финал против чемпиона мира из Японии.

"В финале мне противостоял очень сильный соперник - японский дзюдоист, являющийся чемпионом мира. Схватки с такими спортсменами всегда очень тяжелы как физически, так и тактически. Я старался сохранять концентрацию до конца и, правильно выполнив тактический план, сумел добиться победы. Эта победа особенно ценна для меня", - заявил спортсмен.

Он также высказался о предстоящем чемпионате мира, который в октябре пройдет в Баку.

"Конечно, проведение чемпионата мира в родной стране создает дополнительную ответственность. Выступать перед своими болельщиками - это большая мотивация. Чтобы оправдать это доверие, я продолжаю подготовку на максимальном уровне", - отметил Агаев.

Говоря о целях на ближайшие старты, дзюдоист подчеркнул, что на каждом турнире нацелен только на высокий результат.

"Я выхожу на каждое соревнование с задачей показать максимум. На чемпионате мира моей главной целью также будет завоевание медали и достойное представление страны. Для этого я полностью сосредоточен на подготовке и постараюсь показать свой лучший результат в день соревнований", - сказал он.

Отметим, что сборная Азербайджана, представленная на турнире 17 спортсменами, завоевала четыре медали. Помимо Агаева, бронзовыми призерами стали Низами Имранов (66 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).