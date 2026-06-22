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В Гахе определились победители первенства Северо-Западного региона по дзюдо среди юношей и девушек - ФОТО

Дзюдо
Новости
22 Июня 2026 01:24
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В Гахе определились победители первенства Северо-Западного региона по дзюдо среди юношей и девушек - ФОТО

21 июня в Гахском Олимпийском спортивном комплексе прошло первенство Северо-Западного региона по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, в турнире приняли участие 79 дзюдоистов, представлявших 12 клубов и спортивных обществ. Главная цель соревнований — формирование резервной базы юных спортсменов и определение тех, кто на основе квот получит право выступить на первенстве страны.

Кроме того, данное региональное первенство имело важное значение с точки зрения отбора в состав национальной сборной, а сами участники получили возможность заработать рейтинговые очки.

Победители и призеры соревнований:

Девушки

44 кг

1. Аян Мурадова

2. Гюлай Ибрагимхалил

48 кг

1. Сафура Исмаилова

2. Гезел Мамедова

52 кг

1. Айша Мехдиева

2. Гюльмира Джаббарлы

70 кг

1. Сумейя Исмаилова

2. Амина Исмаилова

Юноши

50 кг

1. Омар Агаев

2. Фаган Османлы

3. Эльгюн Ильясов

3. Метин Мусаев

55 кг

1. Вугар Мустафаев

2. Бюсат Гачайлы

3. Салех Акберли

3. Омар Мамедли

60 кг

1. Рауль Исмаилов

2. Ниджат Адилов

3. Асиф Аджалов

3. Нурлан Нуризаде

66 кг

1. Бюсат Шахмуров

2. Нурлан Алиев

3. Мухран Джанашвили

3. Рамал Мамедли

73 кг

1. Давид Самедов

2. Немат Алескеров

3. Джавидан Ага

3. Фахри Исаев

81 кг

1. Исмаил Шахмалиев

90 кг

1. Тунджай Джавадзаде

2. Сархан Магеррамов

+90 кг

1. Тофиг Джумаев

İdman.Biz
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