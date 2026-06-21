Три азербайджанских дзюдоиста ведут борьбу за "бронзу" Большого шлема - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Азербайджанский дзюдоист Кенан Насибов (+100 кг) сохранил шансы на медаль турнира серии Большого шлема, проходящего в столице Монголии Улан-Баторе.

Как сообщает İdman.Biz, в утешительной схватке азербайджанский тяжеловес одержал победу над россиянином Валерием Эндовицким.

Благодаря этому успеху Насибов получил возможность побороться за бронзовую медаль турнира.

Ранее представитель Азербайджана уступил в четвертьфинале южнокорейцу Минену Киму, после чего продолжил выступление через утешительный раунд.

Отметим, что Большой шлем в Улан-Баторе является первым турниром текущего олимпийского цикла, на котором разыгрываются рейтинговые очки для квалификации на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

10:16

Азербайджанские дзюдоисты Мурад Фатиев (90 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) не сумели пробиться в полуфинал турнира серии Большого шлема, проходящего в столице Монголии Улан-Баторе.

Как сообщает İdman.Biz, оба спортсмена продолжат выступление в утешительном раунде и сохраняют шансы на завоевание бронзовых наград.

Мурад Фатиев в четвертьфинале весовой категории до 90 кг уступил представителю Франции Максиму-Гаэлю Нгайапу Хамбу. Азербайджанский дзюдоист встретится в утешительной схватке с титулованным сербом Неманьей Майдовым.

Олимпийский чемпион Зелим Коцоев, выступающий в весовой категории до 100 кг, также завершил четвертьфинал поражением. В напряженной схватке с россиянином Идаром Бифовым победитель определился лишь в дополнительное время. В разделе "голден скор" сильнее оказался соперник азербайджанского спортсмена.

Ранее в весовой категории свыше 100 кг поражение в четвертьфинале потерпел и Кенан Насибов. Азербайджанский тяжеловес уступил южнокорейцу Минену Киму, однако сохранил шансы на медаль. В утешительном поединке он встретится с россиянином Валерием Эндовицким.

Таким образом, сразу три представителя Азербайджана продолжат борьбу за бронзовые награды турнира.

Напомним, что Большой шлем в Улан-Баторе является первым турниром текущего олимпийского цикла, на котором разыгрываются рейтинговые очки для квалификации на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

10:03

Азербайджанский дзюдоист Кенан Насибов (+100 кг) не сумел выйти в полуфинал турнира серии Большого шлема, проходящего в столице Монголии Улан-Баторе.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертьфинальной схватке представитель сборной Азербайджана уступил южнокорейскому спортсмену Минену Киму.

Несмотря на поражение, Насибов сохраняет шансы на завоевание бронзовой медали. В утешительном поединке азербайджанский тяжеловес встретится с россиянином Валерием Эндовицким.

Напомним, что ранее Кенан Насибов одержал две победы на турнире, последовательно победив поляка Якуба Сордиля и представителя ОАЭ Магомедомара Магомедомарова, что позволило ему выйти в четвертьфинал.

Отметим, что турнир в Улан-Баторе является первым соревнованием текущего олимпийского цикла, на котором разыгрываются рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

09:31

В столице Монголии Улан-Баторе продолжается турнир серии Большого шлема по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительный соревновательный день на татами вышли шесть представителей сборной Азербайджана, трое из которых сумели пробиться в четвертьфинал.

Олимпийский чемпион Зелим Коцоев (100 кг) уверенно стартовал на турнире. В первой схватке он иппоном победил корейца Сонгчу Хана, а затем таким же образом одолел словака Беньямина Матасейена. В четвертьфинале азербайджанский дзюдоист встретится с россиянином Идаром Бифовым.

Успешно выступает и Мурад Фатиев (90 кг). На старте он иппоном победил представителя Бахрейна Исрапила Сагаипова, после чего взял верх над американцем Джоном Джеем благодаря оценке юко и вышел в четвертьфинал.

В весовой категории свыше 100 кг Кенан Насибов сначала иппоном победил поляка Якуба Сордиля, а затем оказался сильнее представителя ОАЭ Магомедомара Магомедомарова, также обеспечив себе место в числе восьми сильнейших.

В женском турнире в весе свыше 78 кг Мадина Каисинова начала соревнования с победы над представительницей Казахстана Акерке Рамазановой, однако в 1/8 финала уступила израильтянке Юли Альме Мишинер и завершила выступление.

Другие азербайджанские спортсмены не смогли преодолеть ранние стадии турнира. Джамал Гамзатханов (+100 кг) проиграл китайцу Хайяну Ли, а Аслан Коцоев (90 кг) уступил чеху Адаму Копецки.

Отметим, что турнир в Улан-Баторе имеет особое значение, поскольку впервые в текущем олимпийском цикле на нем разыгрываются рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.