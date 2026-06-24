Определились победители Республиканской спортивной олимпиады школьников по дзюдо - ФОТО

23 июня в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе в рамках Республиканской спортивной олимпиады школьников прошли соревнования по дзюдо.
Как сообщает İdman.Biz, в турнире приняли участие 210 юных дзюдоистов (157 мальчиков и 53 девочки) из 36 спортивных школ страны. Они вели борьбу за медали в 16 весовых категориях.
Напомним, что этот мультиспортивный турнир проводится в Азербайджане впервые. Он организован совместно Министерством науки и образования и Министерством молодежи и спорта при поддержке Операционной компании "Бакинское городское кольцо".
Победители и призеры соревнований:
Категория -40 кг
Первое место: Нармин Мамедли
Второе место: Гюльшан Ширинова
Третье место: Хадиджа Велизаде
Категория -44 кг
Первое место: Айсу Алиева
Второе место: Марьям Ахмедзаде
Третье место: Улькяр Аббасзаде
Третье место: Зульфиджат Балакишиева
Категория -48 кг
Первое место: Улькяр Наджафова
Второе место: Фатима Мурадлы
Третье место: Мелек Мехдизаде
Категория -52 кг
Первое место: Нармин Агамирзазаде
Второе место: Хаяля Алишова
Третье место: Эсма Джаббарлы
Третье место: Захра Гулиева
Категория -57 кг
Первое место: Гюльназ Мамедтагиева
Второе место: Назлы Сафарли
Третье место: Инджи Адыгезалова
Третье место: Лейла Ярахмедова
Категория -63 кг
Первое место: Айла Гасанова
Второе место: Айтен Самедли
Третье место: Мелек Наджафова
Третье место: Амина Агасиева
Категория -70 кг
Первое место: Лала Сабзиева
Второе место: Фатима Мамедова
Третье место: Хадиджа Гулузаде
Категория +70 кг
Первое место: Дениз Габибли
Второе место: Аиша Жестикина
Третье место: Зейнаб Кылынчоглу
Мальчики
Категория -50 кг
Первое место: Акбер Гадирли
Второе место: Мухаммед Гасанов
Третье место: Исмаил Мамедов
Третье место: Азизага Пашаев
Категория -55 кг
Первое место: Миразиз Мустафазаде
Второе место: Агиль Нагиев
Третье место: Гариб Атабабаев
Третье место: Ульви Aлизаде
Категория -60 кг
Первое место: Синан Ганбарли
Второе место: Раул Меликзаде
Третье место: Юсиф Гусейнов
Третье место: Айхан Аббасзаде
Категория -66 кг
Первое место: Руфат Гасанли
Второе место: Али Джафаров
Третье место: Юсиф Йолчуев
Третье место: Исмаил Гулиев
Категория -73 кг
Первое место: Али Алиев
Второе место: Ильнур Гусейнли
Третье место: Мугдат Сулейманов
Третье место: Айхан Мусаев
Категория -81 кг
Первое место: Мухаммедали Мехди
Второе место: Гусейн Тарвердиев
Третье место: Нихад Иманов
Третье место: Нурали Исмаилов
Категория -90 кг
Первое место: Салех Рзаев
Второе место: Мехди Мамедли
Третье место: Валех Садыгзаде
Третье место: Тариел Багиров
Категория +90 кг
Первое место: Муса Кераметзаде
Второе место: Гусейн Мехдиев
Третье место: Баба Вейсов
Третье место: Руслан Казимов