Определились победители Республиканской спортивной олимпиады школьников по дзюдо - ФОТО

23 июня в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе в рамках Республиканской спортивной олимпиады школьников прошли соревнования по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, в турнире приняли участие 210 юных дзюдоистов (157 мальчиков и 53 девочки) из 36 спортивных школ страны. Они вели борьбу за медали в 16 весовых категориях.

Напомним, что этот мультиспортивный турнир проводится в Азербайджане впервые. Он организован совместно Министерством науки и образования и Министерством молодежи и спорта при поддержке Операционной компании "Бакинское городское кольцо".

Победители и призеры соревнований:

Категория -40 кг

Первое место: Нармин Мамедли

Второе место: Гюльшан Ширинова

Третье место: Хадиджа Велизаде

Категория -44 кг

Первое место: Айсу Алиева

Второе место: Марьям Ахмедзаде

Третье место: Улькяр Аббасзаде

Третье место: Зульфиджат Балакишиева

Категория -48 кг

Первое место: Улькяр Наджафова

Второе место: Фатима Мурадлы

Третье место: Мелек Мехдизаде

Категория -52 кг

Первое место: Нармин Агамирзазаде

Второе место: Хаяля Алишова

Третье место: Эсма Джаббарлы

Третье место: Захра Гулиева

Категория -57 кг

Первое место: Гюльназ Мамедтагиева

Второе место: Назлы Сафарли

Третье место: Инджи Адыгезалова

Третье место: Лейла Ярахмедова

Категория -63 кг

Первое место: Айла Гасанова

Второе место: Айтен Самедли

Третье место: Мелек Наджафова

Третье место: Амина Агасиева

Категория -70 кг

Первое место: Лала Сабзиева

Второе место: Фатима Мамедова

Третье место: Хадиджа Гулузаде

Категория +70 кг

Первое место: Дениз Габибли

Второе место: Аиша Жестикина

Третье место: Зейнаб Кылынчоглу

Мальчики

Категория -50 кг

Первое место: Акбер Гадирли

Второе место: Мухаммед Гасанов

Третье место: Исмаил Мамедов

Третье место: Азизага Пашаев

Категория -55 кг

Первое место: Миразиз Мустафазаде

Второе место: Агиль Нагиев

Третье место: Гариб Атабабаев

Третье место: Ульви Aлизаде

Категория -60 кг

Первое место: Синан Ганбарли

Второе место: Раул Меликзаде

Третье место: Юсиф Гусейнов

Третье место: Айхан Аббасзаде

Категория -66 кг

Первое место: Руфат Гасанли

Второе место: Али Джафаров

Третье место: Юсиф Йолчуев

Третье место: Исмаил Гулиев

Категория -73 кг

Первое место: Али Алиев

Второе место: Ильнур Гусейнли

Третье место: Мугдат Сулейманов

Третье место: Айхан Мусаев

Категория -81 кг

Первое место: Мухаммедали Мехди

Второе место: Гусейн Тарвердиев

Третье место: Нихад Иманов

Третье место: Нурали Исмаилов

Категория -90 кг

Первое место: Салех Рзаев

Второе место: Мехди Мамедли

Третье место: Валех Садыгзаде

Третье место: Тариел Багиров

Категория +90 кг

Первое место: Муса Кераметзаде

Второе место: Гусейн Мехдиев

Третье место: Баба Вейсов

Третье место: Руслан Казимов