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В Ханкенди открылся новый зал дзюдо

Дзюдо
Новости
24 Июня 2026 12:41
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В Ханкенди открылся новый зал дзюдо

В Ханкенди начал работу новый зал дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, зал открыт в полной средней школе №4 имени Низами Гянджеви.

Помещение оснащено татами, соответствующими современным стандартам, а также необходимым инвентарем. В зале оборудованы раздевалки и другие вспомогательные помещения.

Здесь созданы условия для занятий дзюдо более чем 100 спортсменов.

Отметим, что в 2022–2026 годах новые залы дзюдо были открыты в Гяндже, Сумгайыте, Гусаре, Агстафе, Загатале, Горанбое, Сабирабаде, Зиря, Агдаше, Кюрдамире, Астаре, Джалилабаде, Тертере, Гахе, Имишли, Шабране, Дашкесане и Евлахе. Кроме того, в 202 спортивных зала в Баку и регионах было распределено в общей сложности 14 300 татами.

İdman.Biz
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