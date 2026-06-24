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Азербайджанские дзюдоисты выступят в Праге

Дзюдо
Новости
24 Июня 2026 18:30
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Азербайджанские дзюдоисты выступят в Праге

Азербайджанские дзюдоисты примут участие в Открытом Кубке Европы среди взрослых, который пройдет 27-28 июня в Праге (Чехия).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, национальная команда будет представлена на соревнованиях 15 спортсменами в пяти весовых категориях.

Руководить сборной на турнире будет старший тренер мужской команды Эльхан Мамедов.

В весовой категории до 60 кг выступят Мурад Алиев и Бабарехим Мирзоев.

В категории до 66 кг Азербайджан представят Ислам Рагимов, Назир Талыбов, Гусейн Аллахъяров, Яшар Наджафов, Рашад Елкиев и Эльшан Асадов.

В весе до 73 кг на татами выйдут Ибрагим Алиев, Камран Сулейманов, Руфат Шовлатов и Нариман Мирзоев.

В категории до 90 кг выступит Хайям Алиев, а в весе до 100 кг - Эльмар Гасымов и Эдждар Багиров.

Соревнования пройдут под эгидой Европейского союза дзюдо. Всего в Праге ожидается участие 444 спортсменов из 38 стран мира. Турнир станет одним из крупнейших международных стартов лета в европейском дзюдо.

İdman.Biz
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