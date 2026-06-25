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Хидаят Гейдаров выступит на Гран-при Циндао в новом весе

Дзюдо
Новости
25 Июня 2026 09:58
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Хидаят Гейдаров выступит на Гран-при Циндао в новом весе

Олимпийский чемпион Парижа-2024 по дзюдо Хидаят Гейдаров выступит на Гран-при в китайском Циндао в другой весовой категории.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, спортсмен заявлен в весе до 81 кг.

Ранее Гейдаров выступал в категории до 73 кг. Именно в этом весе он выиграл Олимпийские игры, чемпионат мира и четыре чемпионата Европы.

На турнире, где будут разыгрываться рейтинговые очки для лицензии на Олимпиаду в Лос-Анджелесе, Азербайджан представят 17 дзюдоистов - 11 мужчин и 6 женщин. Они выступят в 10 весовых категориях.

Мужскую сборную возглавит главный тренер Рихард Траутман. В тренерский штаб также вошли старшие тренеры Эльчин Исмайылов и Роберт Кравчик. Женской командой будут руководить главный тренер Амина Абделлатиф и старший тренер Саша Херкенрат-Вимар.

В трехдневном турнире примут участие 502 дзюдоиста из 58 стран. На татами выйдут 267 мужчин и 235 женщин.

В соревнованиях серии World Tour среди судей также будет представлен Азербайджан. Член Судейского комитета Федерации дзюдо Азербайджана, международный судья категории "А" Назим Умбаев вошел в число арбитров турнира.

Состав сборной Азербайджана:

Мужчины

60 кг: Ахмед Юсифов, Балабей Агаев
66 кг: Руслан Пашаев, Тофиг Мамедов
73 кг: Рашид Мамедалиев
81 кг: Хидаят Гейдаров, Зелим Цкаев
90 кг: Аслан Коцоев, Мурад Фатиев
+100 кг: Джамал Гамзатханов, Ушанги Кокаури

Женщины

48 кг: Кенуль Алиева, Шафаг Гамидова
52 кг: Гюльтадж Мамедалиева, Лейла Алиева
63 кг: Фидан Ализаде
70 кг: Судаба Агаева

Зелим Коцоев (100 кг) и Мадина Каисинова (+78 кг) пропустят турнир из-за травм.

Напомним, что ранее Гейдаров не смог выступить на турнире Большого шлема в Улан-Баторе, поскольку не сумел уложиться в вес. Все свои медали на взрослом уровне он завоевал в категории до 73 кг.

İdman.Biz
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