Федерация дзюдо рассказала о состоянии Гейдарова, Коцоева и Кайсиновой - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Федерация дзюдо Азербайджана прояснила ситуацию с выступлением олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова в новой весовой категории.

В ответ на запрос İdman.Biz в федерации заявили, что решение о выступлении победителя Олимпиады-2024 в Париже, чемпиона мира и четырехкратного чемпиона Европы на Гран-при Циндао в категории до 81 кг было принято совместно тренерским штабом и спортсменом.

В федерации подчеркнули, что этот шаг направлен на сохранение здоровья дзюдоиста и увеличение соревновательной практики. Окончательное решение о том, в какой весовой категории Гейдаров продолжит карьеру, будет принято позже.

Федерация также сообщила о состоянии Зелима Коцоева (100 кг) и Мадины Кайсиновой (+78 кг), которые пропустили последние турниры из-за травм.

По данным организации, повреждения обоих дзюдоистов носят легкий характер, и их возвращение на татами ожидается в ближайшее время.

Именно по этой причине Зелим Коцоев и Мадина Кайсинова пропустят Гран-при, который пройдет 26-28 июня в китайском Циндао.

Напомним, что ранее Гейдаров не смог выступить на турнире Большого шлема в Улан-Баторе, поскольку не сумел уложиться в вес. Все главные медали на взрослом уровне олимпийский чемпион завоевал в категории до 73 кг.