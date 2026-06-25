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Тарлан Гасанов: "Гейдаров должен был перейти в новый вес после Олимпиады"

Дзюдо
Новости
25 Июня 2026 16:55
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Тарлан Гасанов: "Гейдаров должен был перейти в новый вес после Олимпиады"

Олимпийский чемпион по дзюдо Хидаят Гейдаров должен был перейти в весовую категорию до 81 кг сразу после Игр-2024 в Париже, заявил заслуженный тренер Тарлан Гасанов. По словам специалиста, он советовал азербайджанскому дзюдоисту сменить вес еще после Олимпиады.

"На мой взгляд, Хидаят должен был перейти в 81 кг сразу после Олимпиады в Париже. Я даже советовал ему это. Но тогда он не согласился. Говорил, что в 81 кг плохо знает соперников, а в 73 кг знаком со всеми основными конкурентами", - цитирует Гасанова report.az.

Специалист считает, что нынешнее выступление Гейдарова в новой весовой категории может носить экспериментальный характер.

"Возможно, тренеры сборной хотят проверить, как Хидаят будет чувствовать себя в новом весе. Кроме того, они учли, что на последних соревнованиях у него возникли определенные трудности со сгонкой веса. Поэтому ему посоветовали выступить в 81 кг", - отметил он.

Гасанов подчеркнул, что пока рано говорить о том, будет ли Гейдаров в дальнейшем постоянно выступать в этой весовой категории.

"Если бы переход состоялся год назад, это выглядело бы более реальным. Сейчас я не полностью уверен, что на чемпионате мира в Баку он выступит в 81 кг. Сначала нужно посмотреть на результаты Гран-при в Китае, который стартует завтра. Дальнейшие решения во многом будут зависеть от этого", - добавил тренер.

İdman.Biz
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