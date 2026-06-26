Гран-при Циндао: Юсифов уступил японцу и поборется в утешительной встрече - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

В китайском Циндао продолжается Гран-при по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанский дзюдоист Ахмед Юсифов, выступающий в весовой категории до 60 кг, продолжит борьбу в утешительной встрече.

В 1/8 финала Юсифов победил представителя Китая Юлина Ма, однако в следующем раунде уступил японцу Хаято Кондо.

Теперь азербайджанский дзюдоист встретится в утешительной схватке со словаком Давидом Старкелем.

09:21

В китайском Циндао стартовал Гран-при по дзюдо.

В первый соревновательный день на татами выходят восемь дзюдоистов сборной Азербайджана в четырех весовых категориях.

В мужской части соревнований неудачно стартовал Тофиг Мамедов, выступающий в весовой категории до 66 кг. Он проиграл местному спортсмену Линь Чэну в 1/32 финала и завершил выступление на турнире.

Шафаг Гамидова, выступающая в весовой категории до 48 кг, одержала уверенную победу над сильной соперницей. В 1/16 финала она победила трехкратного призера чемпионатов мира Абибу Абужакынову и вышла в следующий раунд. В первой схватке Гамидова болевым приемом заставила представительницу Казахстана сдаться.

В весовой категории до 60 кг Балабей Агаев также начал турнир с победы. Он одолел украинца Артема Лесюка в "голден скор" благодаря оценке юко и вышел в 1/8 финала.

В этом же весе успешно стартовал и другой представитель Азербайджана Ахмед Юсифов. Он красивым техническим действием выбил из борьбы украинского дзюдоиста Дильшота Халматова и пробился в 1/8 финала.

В первый соревновательный день на татами также выйдут Кенуль Алиева, Гюльтадж Мамедалиева, Лейла Алиева и Руслан Пашаев.