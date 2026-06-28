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Фатиев и Гамзатханов оспорят "бронзу" Гран-при в Китае - ОБНОВЛЯЕТСЯ\ВИДЕО

Дзюдо
Новости
28 Июня 2026 09:53
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Фатиев и Гамзатханов оспорят "бронзу" Гран-при в Китае

В китайском Циндао продолжается заключительный соревновательный день турнира Гран-при по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz, сразу два представителя сборной Азербайджана сохраняют шансы на медали.

В весовой категории до 90 кг Мурад Фатиев успешно преодолел два раунда, победив во втором поединке россиянина Давида Карапетяна оценкой "юко". Однако в четвертьфинале азербайджанский дзюдоист уступил представителю Узбекистана Нурбеку Муртузоеву и продолжит выступление в утешительном турнире.

В категории свыше 100 кг Джамал Гамзатханов стартовал с победы иппоном над итальянцем Сильвеном Лоренцо Агро, но затем потерпел поражение в четвертьфинале. Теперь он также поборется за бронзовую медаль через утешительные схватки.

Еще один азербайджанский дзюдоист в весе до 90 кг Аслан Коцоев выбыл из борьбы уже на стадии 1/16 финала, проиграв белорусу Егору Варапаеву.

В категории свыше 100 кг Ушанги Кокаури завершил выступление после поражения в 1/8 финала от россиянина Тамерлана Башаева.

İdman.Biz
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