Глава Федерации дзюдо Азербайджана поздравил Юсифова с "бронзой" в Китае

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев поздравил Ахмеда Юсифова с успешным выступлением на Гран-при в китайском Циндао.

Как сообщает İdman.Biz, глава федерации опубликовал поздравление на своей странице в социальной сети Facebook после завоевания азербайджанским дзюдоистом бронзовой медали в весовой категории до 60 кг.

"Поздравляю нашего дзюдоиста с этим знаменательным достижением и желаю удачи всем нашим спортсменам, которые завтра вступят в борьбу", - написал Набиев.

Напомним, Юсифов принес сборной Азербайджана первую медаль на Гран-при в Циндао, став бронзовым призером в весовой категории до 60 кг.