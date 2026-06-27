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Два азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/8 финала Гран-при Циндао - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Дзюдо
Новости
27 Июня 2026 09:09
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Два азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/8 финала Гран-при Циндао - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Азербайджанские дзюдоисты продолжают выступление на Гран-При Циндао (Китай).

Как сообщает İdman.Biz, во второй соревновательный день два представителя сборной Азербайджана вышли в 1/8 финала.

Зелим Цкаев, выступающий в весовой категории до 81 кг, успешно провел первую схватку. Он победил представителя Финляндии Оскари Мякинена и пробился в следующую стадию.

В этом же весе борьбу продолжает олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров. В 1/16 финала он победил испанца Хосе Марию Мендиолу Искиету в “голден скор” и также вышел в 1/8 финала.

Азербайджанская дзюдоистка Фидан Ализаде, выступавшая в весе до 63 кг, завершила борьбу на ранней стадии. В 1/16 финала она уступила представительнице России Дали Лилуашвили.

06:49

Азербайджанские дзюдоисты продолжат выступление на Гран-при Циндао в Китае.

Как сообщает İdman.Biz, во второй соревновательный день на татами выйдут четыре представителя сборной Азербайджана.

В мужских соревнованиях в весовой категории до 73 кг Рашид Мамедалиев в 1/16 финала встретится с победителем схватки между французом Натаном Кадиньяном и китайцем Минхао Чжаном.

В весе до 81 кг Хидаят Гейдаров выйдет против победителя пары Хосе Мария Мендиола Искиета - Давид Лима. В этой же категории Зелим Цкаев встретится с сильнейшим в противостоянии Энхтур Жугдергарав - Оскари Мякинен.

В женских соревнованиях Фидан Ализаде в весе до 63 кг проведет схватку с Дали Лилуашвили.

Судаба Агаева, заявленная в весовой категории до 70 кг, из-за травмы не выйдет на встречу с узбекистанкой Ширинжон Юлдошовой.

Отметим, что в первый соревновательный день член сборной Азербайджана Ахмед Юсифов, выступавший в весовой категории до 60 кг, завоевал “бронзу”. В схватке за третье место он победил представителя Франции Энцо Жана и поднялся на третью ступень пьедестала.

Еще два представителя Азербайджана остановились в шаге от медали. Гюльтадж Мамедалиева, выступавшая в весе до 52 кг, в бронзовой схватке уступила призеру Олимпиады в Париже Лариссе Пименте и завершила день на пятом месте.

Руслан Пашаев, боровшийся в весе до 66 кг, также проиграл встречу за третье место. Он уступил французу Келвину Рэю и занял итоговое пятое место.

Другие члены сборной Азербайджана Шафаг Гамидова, Конуль Алиева, Лейла Алиева, Балабей Агаев и Тофиг Мамедов завершили борьбу на ранних стадиях.

İdman.Biz
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