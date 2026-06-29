Дети с аутизмом посетили тренировку сборной Азербайджана по дзюдо - ФОТО

Дети с аутизмом посетили учебно-тренировочные сборы национальной команды Азербайджана по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, юные гости получили возможность пообщаться со спортсменами и ближе познакомиться с этим видом спорта.

Дети надели дзюдоги, вышли на татами и приняли участие в ознакомительной встрече. Члены сборной показали им, как правильно завязывать пояс, а также провели для них теплую и запоминающуюся тренировочную встречу.

Главной целью мероприятия стала поддержка социальной интеграции и социализации детей с аутизмом.

В федерации отметили, что встреча также была направлена на то, чтобы показать объединяющую силу спорта.