Два азербайджанских дзюдоиста выступят на чемпионате Европы

В испанском Лас-Пальмас-де-Гран-Канария продолжается чемпионат Европы по дзюдо среди юношей и девушек.

Как сообщает İdman.Biz, во второй соревновательный день борьбу начнут еще два представителя сборной Азербайджана.

Сегодня пройдут поединки среди юношей в весовых категориях до 66 кг и до 73 кг.

В весе до 66 кг Илькин Гараев стартует с 1/16 финала. Его первым соперником станет представитель Болгарии Самуил Димитров.

Садиг Мамедов, выступающий в категории до 73 кг, начнет борьбу с 1/8 финала. На этой стадии азербайджанский дзюдоист встретится с победителем пары Матас Марксайтис (Литва) - Ноам Стинер (Израиль).