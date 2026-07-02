Азербайджанские дзюдоисты выступят на Кубке Европы в Праге

4–5 июля в столице Чехии, Праге, пройдет Кубок Европы по дзюдо среди молодежи. В соревнованиях, организованных Европейским союзом дзюдо (EJU), Азербайджан представит 21 спортсмен (14 юношей и 7 девушек) в 11 весовых категориях, сообщает İdman.Biz.

Руководить действиями команды на турнире будут главный тренер молодежной мужской сборной Рустам Алимли, тренер Эльхан Раджабли, старший тренер женской сборной Саша Херкенрат-Вимар и тренер Имамверди Мамедов.

Всего на татами престижного международного турнира выйдут 470 спортсменов (299 юношей и 171 девушка) из 33 стран.

Состав сборной Азербайджана:

Юноши:

-60 кг: Айхан Мирзазаде

-66 кг: Мухаммед Мусаев

-73 кг: Мехди Джафаров, Абиль Юсубов, Селим Султанов

-81 кг: Джасур Ибадлы, Мехди Аббасов, Роман Гараев

-90 кг: Али Газимамедов, Сулейман Шукюров, Мурад Аллахвердиев

-100 кг: Давуд Намазлы, Джанполад Алиев

+100 кг: Рамазан Ахмедов

Девушки:

-48 кг: Наргиз Ахмедова

-52 кг: Нурана Гаджизаде, Фарида Мирзоева

-57 кг: Хадиджа Гадашова, Айтен Вердиева, Вусаля Гаджиева

-63 кг: Нильгюн Рзаева