В Ярдымлы прошел официальный квалификационный экзамен на пояс по дзюдо - ФОТО

2 июля в Ярдымлинском олимпийском спортивном комплексе состоялся официальный квалификационный экзамен на присвоение поясных степеней по дзюдо. В мероприятии приняли участие 224 спортсмена из южного региона страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, участники в соответствии со своими возрастными категориями продемонстрировали технические навыки для получения бело-желтых, желтых, оранжевых, зеленых, синих и коричневых поясов. Дзюдоистам, успешно справившимся со всеми нормативами, были вручены соответствующие пояса и сертификаты.

Подобные экзамены способствуют более системному и всестороннему освоению техники дзюдо, а также повышают мотивацию молодых спортсменов. Кроме того, успешное прохождение данных квалификационных этапов является одним из обязательных условий для допуска к престижным внутренним соревнованиям в будущем.