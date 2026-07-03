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В Ярдымлы прошел официальный квалификационный экзамен на пояс по дзюдо - ФОТО

Дзюдо
Новости
3 Июля 2026 01:40
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В Ярдымлы прошел официальный квалификационный экзамен на пояс по дзюдо - ФОТО

2 июля в Ярдымлинском олимпийском спортивном комплексе состоялся официальный квалификационный экзамен на присвоение поясных степеней по дзюдо. В мероприятии приняли участие 224 спортсмена из южного региона страны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, участники в соответствии со своими возрастными категориями продемонстрировали технические навыки для получения бело-желтых, желтых, оранжевых, зеленых, синих и коричневых поясов. Дзюдоистам, успешно справившимся со всеми нормативами, были вручены соответствующие пояса и сертификаты.

Подобные экзамены способствуют более системному и всестороннему освоению техники дзюдо, а также повышают мотивацию молодых спортсменов. Кроме того, успешное прохождение данных квалификационных этапов является одним из обязательных условий для допуска к престижным внутренним соревнованиям в будущем.

İdman.Biz
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