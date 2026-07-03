Определились сильнейшие дзюдоисты южного региона Азербайджана - ФОТО

В Ярдымлы состоялось первенство южного региона Азербайджана по дзюдо среди спортсменов до 14 лет.
Как сообщает İdman.Biz, соревнования прошли в Олимпийском спортивном комплексе Ярдымлы. За медали боролся 51 дзюдоист, представлявший семь клубов и спортивных обществ.
Главной целью турнира стало формирование резерва юношеской сборной, а также определение спортсменов, которые по квотам получат право выступить на первенстве Азербайджана.
Победителями соревнований стали:
Девушки:
до 36 кг - Сема Абдуллазаде
до 40 кг - Гюльшан Иманова
до 44 кг - Захра Аскерли
до 48 кг - Ругайя Садыгова
Юноши:
до 38 кг - Аферин Ализаде
до 42 кг - Захид Исмайылзаде
до 46 кг - Эмиль Салимзаде
до 50 кг - Али Нахметли
до 55 кг - Тахир Байрамлы
до 60 кг - Агшин Джабиев
до 66 кг - Исмаил Фараджов