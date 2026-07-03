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Легендарный дзюдоист выступит на чемпионате мира в Баку

Дзюдо
Новости
3 Июля 2026 20:15
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Легендарный дзюдоист выступит на чемпионате мира в Баку

Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Баку с 4 по 11 октября.

Как сообщает İdman.Biz, французская команда будет представлена в личных соревнованиях 17 спортсменами - восемью мужчинами и девятью женщинами. Французы выступят в пяти мужских и шести женских весовых категориях.

Главной звездой сборной станет легендарный Тедди Ринер, который выступит в весовой категории свыше 100 кг. 37-летний француз является одним из самых титулованных дзюдоистов в истории. В его активе пять золотых олимпийских медалей, 12 титулов чемпиона мира и пять побед на чемпионатах Европы. В Баку Ринер вновь поборется за золото мирового первенства.

В мужскую команду Франции также вошли Лука Мхеидзе, Ромен Валадье-Пикар (-60 кг), Валид Хьяр, Дайки Боуба (-66 кг), Жоан-Бенжамен Габа, Дайан Булемтафес (-73 кг), Максим-Гаэль Нгайап Хамбу (-90 кг) и Тедди Ринер (+100 кг).

В женскую сборную включены Ширин Букли (-48 кг), Сара-Леони Сизик (-57 кг), Кларис Агбеньену и Манон Декетер (-63 кг), Клеманс Эм (-70 кг), Одри Тшеумео и Кайла Иссуфи (-78 кг), а также Роман Дико и Леа Фонтен (+78 кг).

Кроме того, 11 октября в смешанном командном турнире за Францию выступят Максим Гобер (-73 кг), Алексис Матье (-90 кг), Матео Акиана Монго, Тьеман Диаби (оба +90 кг) и Марта Фаваз (-57 кг).

İdman.Biz
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